«Un fondo per i bimbi dislessici» 

Uno dei punti di forza del bilancio e del Dup 2025 approvato dal Consiglio comunale sono le nuove azioni rivolte al sociale. Lo ha rimarcato il sindaco Donato Cau, che mette in luce una misura inserita nel documento contabile e di programmazione.

La novità

«Abbiamo deciso di mettere per la prima volta a disposizione delle risorse – evidenzia Cau - a favore delle famiglie con figli che hanno problematiche di dislessia e apprendimento, per sostenere le visite specialistiche. Mi risulta che siamo fra i pochi e primi Comuni della Sardegna a prendersi carico di situazioni sulle quali la Regione non interviene. Speriamo che serva da sprone per legiferare con una normativa ad hoc come recentemente fatto per la fibromialgia. A Mogoro abbiamo una decina di casi, ma il fenomeno purtroppo è in crescita».

L’assessore

Il documento contabile era stato illustrato in Aula dall’assessore Diana Sofia Meloni. «Siamo orgogliosi di aver approvato entro l’anno il bilancio di previsione – ha sottolineato - e ci sentiamo di attribuire il merito di questo risultato alla politica del personale che abbiamo portato avanti in questi anni, ritenendo abbia reso l’Ente più efficiente. Non presentiamo un bilancio tecnico ma il frutto di un’accurata analisi di tutti i capitoli, che ha permesso di garantire la presenza di risorse necessarie non solo per assicurare i servizi essenziali ma anche per portare avanti tutti gli interventi».

Gli interventi

Tra questi la Meloni ha citato i contributi alle associazioni, ai giovani, le borse di studio e i servizi estivi, la giornata dedicata allo sport e i voucher a sostegno delle famiglie.

Ed ancora, la cura del paese «ma soprattutto le rate per il rimborso del mutuo richiesto per realizzare la palestra, tanto attesa dai cittadini. Attraverso il Fondo pluriennale - ha spiegato l’assessora - ci sono invece 325mila euro per la manutenzione delle strade e 185mila euro per il potenziamento dei luoghi di proprietà degli enti locali».

La minoranza

Il bilancio è stato approvato con i soli voti della maggioranza mentre i quattro consiglieri di minoranza hanno votato contro.

Nei loro interventi Gianni Pia ed Ettore Melis hanno evidenziato come non siano stati rispettati i termini di deposito degli atti. Rimarcata anche l’impossibilità di proporre emendamenti e infine la tempistica della relazione del revisore dei conti.

