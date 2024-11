Un fondo di 30mila euro per le società e le associazioni sportive della città. Il Comune presenta il bando per ottenere contributi per l'attività ordinaria svolta nel 2023.«La concessione del contributo – precisa l’assessore allo Sport, Antonio Franceschi – è, tra le altre cose, subordinata alla presentazione di una relazione dettagliata sull’attività svolta, i risultati sportivi conseguiti con particolare riguardo alle attività del settore giovanile, l’indicazione del numero degli atleti iscritti che hanno svolto attività in via continuativa».

Possono presentare domanda le società ed associazioni sportive che svolgono attività a Oristano, iscritte all'Albo comunale. «Tra gli altri requisiti anche la presenza di allenatori e istruttori con curriculum adeguato alla finalità della società, in regola con il pagamento delle somme dovute per l’utilizzo degli impianti sportivi comunali e non siano inadempienti contrattualmente con l’amministrazione. Un ulteriore requisito è il possesso di un defibrillatore e di operatori abilitati all’uso», si legge in una nota del Comune.

Le domande, redatte sui moduli disponibili all'Urp in piazza Eleonora e sul sito istituzionale, devono essere inviate entro venerdì 22 all'ufficio Protocollo via mail a protocollo@comune.oristano.it e istituzionale@pec.comune.oristano.it, o consegnate a mano. ( m. g. )

