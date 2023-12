Un flop lo shopping di Natale 

Sotto l’albero, meno regali. Cagliaritani più parsimoniosi quest’anno: tra rincari e inflazione, infatti, con uno scenario non roseo all’orizzonte, lo shopping natalizio, alla fine, non è decollato. Il più colpito è stato il settore abbigliamento: cappotti e piumini sono rimasti appesi alle grucce, in attesa dei saldi. Perché si sono fatti soprattutto i regali indispensabili e meno costosi. Con qualche eccezione: i giocattoli e l’elettronica. Per i commercianti cagliaritani è già tempo di bilanci. «Lo shopping natalizio non è stato brillante, su questo andamento in chiaroscuro hanno pesato i rincari. Le tredicesime se ne sono andate per mutui e bollette», ha spiegato Giuseppe Scura, direttore di Confcommercio Sud Sardegna. «Indubbiamente per i piccoli commercianti non è stato un Natale col botto», gli ha fatto eco Marco Medda, presidente Confesercenti Cagliari. «Sono mancati i soldi del reddito di cittadinanza che per il piccolo commercio rappresentavano un’entrata sicura sotto sotto Natale», ha aggiunto.

Sottotono

In difficoltà tutte le tradizionali vie dello shopping: in via Garibaldi il termometro delle vendite ha fatto segnare un meno 10-20% rispetto a un anno fa, identico calo denunciato anche in via Manno. «L’andamento delle vendite è stato completamente differente rispetto al passato», spiega Paolo Angius, titolare di un negozio di pelletteria in via Garibaldi. «Bene nel weekend, molto a rilento durante la settimana. Eravamo convinti che sarebbe stato un Natale migliore, invece le vendite sono andate molto al rallentatore», aggiunge. Concetto ribadito da Martina Lai, titolare di un negozio di abbigliamento in via Garibaldi. «Inutile nascondersi, non è andata come speravamo. Noi, per esempio, ci siamo salvati grazie ai clienti abituali, ma quest’anno non c’è stata nessuna corsa ai regali. Adesso guardiamo ai saldi, anche se l’esperienza degli ultimi anni non è stata sempre confortante».

Sotto l’albero

Meno abbigliamento, dunque, quest’anno più libri e prodotti di nicchia. E a crescere sono state anche le carte regalo che lasciano libero il beneficiario della scelta. «Per molti mesi anche il clima, eccessivamente mite, ha condizionato negativamente le vendite che sono ripartite con gli sconti del Black Friday. Adesso, a Natale, si sono nuovamente fermate. Ora l’attesa è per i saldi», ha detto Scura.

