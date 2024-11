Un flashmob per dire no alla violenza 

Tanti eventi in calendario anche a Sestu per la giornata contro la violenza di genere del 25 novembre. Quel giorno l’associazione Tam Tam organizza un flashmob con le danzatrici del gruppo ASD Cibiesse Elmas e la cantante Manuela Ragusa che partirà da piazza Giovanni XXIII alle 16, passerà per piazza Rinascita e alle 17 arriverà a casa Ofelia dove saranno esposte creazioni a tema. Poi Maria Francesca Chiappe presenterà il suo libro “Non è lei”, insieme con Giusy Fanti. A seguire Manuela Ragusa e Mario Pierno, con “Rose spezzate – racconti di donne in musica”.

«Su questo problema di grande importanza a Sestu c’è sempre stata azione culturale, da parte di tante associazioni», commenta Ignazio Perra, direttore artistico di Tam Tam. Sempre lunedì 25 il palazzo del Comune si illuminerà di rosso, simbolo del contrasto alla violenza. Un’iniziativa voluta dall’amministrazione, con la sindaca Paola Secci che inaugurerà anche una panchina rossa davanti al municipio in via Scipione. Da giovedì 28 al 30 di nuovo tutti a casa Ofelia, per una mostra fotografica che racconta emozioni e riflessioni: espongono Gloria Lecca, Rita Bachiddu, Benedetto Mameli, Stefania Scano, Pasquale Tanda. Ci saranno anche bambini e ragazzi delle scuole, tra cui l’Alberghiero di Monserrato.

«Continueremo a dicembre con un’opera teatrale», anticipa la sindaca, «per la mia amministrazione è un tema importante, e va affrontato nel tempo, non solo in una giornata». «Piantiamo nella mente dei nostri ragazzi i semi del rispetto, e dell’amore», commentano Laura Petronio, assessore all’Istruzione, e Mario Alberto Serrau, assessore al sociale.

