Un flash-mob per dire no al progetto della rotatoria: «I ficus devono restare qui»  

Almeno cinquanta cittadini ieri mattina si sono radunati in via del Redentore, davanti all’incrocio con via Giulio Cesare, per la “Festa degli alberi centenari”: un sit-in in difesa dei sei ficus che saranno spostati in via dell’Argine per consentire la realizzare una rotatoria al posto del semaforo.

L'evento è nato da un’idea dei promotori della petizione contro il restyling, Paolo Lai, Luciano Rossetti ed Efisio Sanna, firmata da 1.700 cittadini. Il raduno di ieri è stato possibile grazie al passaparola sui social. «I ficus sono nati qui e qui devono restare», tuona Alfredo Boi, un abitante che ha deciso di prendere parte al sit-in. «Dico no anche alla rotonda, non ne vedo l’utilità. Dicono che snellirebbe il traffico, ma qui non ce n’è neanche all’ora di punta». Secondo Marinella Asunis, i ficus non vanno toccati «perché rappresentano la memoria storica della città, hanno almeno un secolo e come tale vanno salvaguardati. Altri tipi di piante non sarebbero la stessa cosa. Monserrato ha altri problemi da affrontare: il commercio che langue, i parcheggi che scarseggiano. Bisognerebbe occuparsi di queste cose».

Attorno al ficus dello spiazzo dove c’è l’edicola è stato messo un laccio verde con delle foglie a simboleggiare la difesa degli alberi. L’idea è stata di Paola Piroddi, ex insegnante e artista monserratina solo omonima dell’assessora: «Le città dovrebbero vivere di foreste, bisogna curare gli alberi, non espiantarli. Le cose si possono migliorare senza stravolgerle. Per me questi ficus sono vita». Per Sonia Cabras, «lo spostamento è problematico e non è detto che una volta trapiantati in via dell’Argine, riescano a sopravvivere. I ficus retusa reggono alle capitozzature, ma per adattarsi a un altro terreno deve ricevere acqua piovana. E non è stato ancora detto quando avverrà questo espianto. Sono una giardiniera, conosco la materia». I promotori della petizione hanno detto che «non si può ignorare l’opinione di 1700 persone che hanno firmato e molte altre non lo hanno fatto ma oggi sono qui presenti».

