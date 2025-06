Un fiume sulla strada per una perdita idrica 

Ennesima perdita in via Brigata Sassari a Sestu. La conduttura si è rotta e l’acqua ad alta pressione ha bucato l’asfalto, così in un attimo i parcheggi sono diventati quasi una piscina all’aperto. Era successo anche a marzo e l’estate scorsa. Per chi abita qui il disagio è pesante e muoversi per strada, in auto o a piedi, è un problema. L’intervento di Abbanoa dovrebbe avvenire a breve. Il gestore idrico ha sostituito le condutture in molte vie di Sestu quindi la speranza è che presto venga fatto anche qui.

