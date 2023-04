Un fiume rosa contro la violenza 

Cinquemila partecipanti nella gara podistica, 111 per quella agonistica e oltre diecimila presenze in piazza d’Italia. La dodicesima edizione della Corsa in Rosa si conclude con numeri record rinnovando il messaggio che l’accompagna fin dall’esordio del 2012: no alla violenza sulle donne. Un imperativo ripetuto e discusso nella tre giorni della manifestazione, promossa da Currichisimagna, e dal suo direttore Luca Sanna, insieme alla Uisp, con il patrocinio del Comune, il supporto dei tanti sponsor e dei sostenitori anche istituzionali come la Regione Sardegna e la presidenza del Consiglio regionale. A fare da cornice agli eventi, il Villaggio Rosa di piazza d’Italia, contenitore fin da venerdì mattina di incontri con le scuole, intrattenimento, animazione e giocoleria, musica, attività sportiva come, tra le altre, il parkour. Con stand informativi dei carabinieri, Finanza, esercito con la Brigata Sassari, esibitasi ieri, polizia di Stato, polizia locale, agenzia delle Dogane, vigili del Fuoco e associazione Donne + Donne. Come sempre parte dei proventi delle vendite delle magliette e dei kit legati alla corsa saranno devoluti a una causa benefica.

