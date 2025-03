Un fiume rosa colora la città 

«Ho vinto per mia madre, che ha un anno fa ha combattuto contro un tumore al seno e con grinta l’ha superato. Dedico la vittoria a lei e a tutte le donne che stanno passando un periodo difficile, con la loro forza». È questo che pensano le donne, quando fanno squadra: Lisa Orrù, sinnaese di 36 anni, del Cagliari Marathon Club, lo dice al traguardo del successo numero due in otto edizioni della Solowomenrun. E che le donne sappiano unirsi, l’hanno dimostrato in 14.500: sono quelle che hanno stabilito il record di partecipazione a una manifestazione sportiva. La parte più numerosa in quella non competitiva di cinque chilometri, “vinta” dalla 14enne Arianna Flore di Guasila, dove si sono segnalate anche concorrenti momentaneamente “disperse” in negozi e bar, ma che importava? L’importante era esserci, far parte del messaggio di sport e di solidarietà (il tema del 2025 è la violenza sulle donne), raccogliere fondi per il Charity Goal e cioè l’iniziativa di solidarietà che sarà realizzata grazie all’incasso delle quote di partecipazione, detratte le spese.

La gara della centenaria

La parte competitiva (dieci chilometri) ha aggiunto sale a una kermesse non solo sportiva che ha colorato di rosa la città sotto un meritato sole, ma vincere non era importante. Ammesso che non sia una vittoria quella di Zaira Satta, di Simala: una che a un suo compleanno, quando augurarono “A chent’annos”, la prese sul serio e ieri, su una carrozzina spinta da una nipote, da centenaria ha completato il percorso della maratona di sport e solidarietà. «Abbiamo già vinto perché siamo qui», aveva detto Zaira prima della partenza».

Tutta la città coinvolta

Mentre Fabio D’Annunzio di Eurosport dal palco “infoga” la marea rosa, l’organizzatore Andrea Culeddu è quasi incredulo davanti al fiume di 14.500 donne in “gara”: «Neanche lo sognavo, un successo così per un’iniziativa che ha tante qualità: l’orgoglio femminile, la diffusione dello sport, l’aiuto alle associazioni sportive, una città resa gioiosa dalle donne. Non potevo chiedere di più». Entusiasta l’assessore comunale allo Sport, l’avvocato Giuseppe Macciotta: «È l’ennesima iniziativa di inclusività di questa Giunta: la città è una palestra a cielo aperto e siamo mettendo mano a stadio, palasport e tennis club». Sorride, forse anche perché per ragioni evidenti non deve correre, Marco Benucci, presidente del Consiglio comunale: «La città ha bisogno di queste iniziative». Invece corre, nel percorso lungo, l’avvocata e assessora a Ecologia e Verde urbano Luisa Giua Marassi: «L’iniziativa è un messaggio alle donne, di solidarietà e di sensibilizzazione sui diritti».

Lo spirito giusto

Intanto parte la gara competitiva, quella lunga dieci chilometri: Antonella Vacca di Porto Torres e Linda Piano di Cagliari fanno cinquanta metri, poi escono dal percorso. «Abbiamo già corso, ci andava giusto di fare la partenza della gara competitiva», confessano divertite. Lo sport è alla base, ma la Solowomenrun è prima di tutto una festa.

