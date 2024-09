Un fiume può battere la siccità 

Una meraviglia sotterranea, capace di gridare al miracolo. Oltretutto, in quella porzione di Sardegna abbonata alle polemiche, per le continue restrizioni idriche a causa di un invaso sempre in affanno, quello di Maccheronis. Adesso all’orizzonte si scorge una luce, uno spiraglio, tra la diga di Torpè e la vicina Siniscola. «Le misure di portata effettuate a fine agosto nel fiume sotterraneo all’interno della grotta di Sa Conca ’e Locoli dimostrano come siamo davanti a un torrente perenne - dichiara lo speleosub Andrea Marassich, dell’associazione Phreatic -. Non solo, contribuisce per il 70-80 per cento alla portata d’acqua della sorgente di Fruncu ’e Oche. Questa scoperta apre scenari nuovi per mitigare la sete dell’alta Baronia».

Fiume costante

Un corso d’acqua presente tutto l’anno, anche nei periodi di maggiore siccità. Alimenta la sorgente di Fruncu ’e Oche, si irradia dalla grotta di Locoli, ai piedi del Montalbo. A un passo da Siniscola.La straordinaria scoperta arriva da un gruppo di speleosub, innamorati dell’Isola e di quelle cavità carsiche così ricche di segreti e molto spesso di sorprese. I monitoraggi sono stati costanti, sono andati avanti per quattro anni.

Gli ultimi dati sono di poche settimane fa. «I rilevamenti effettuati sono stati molteplici», prosegue Marassich, «oltretutto, sempre nel periodo di massima magra. Ebbene, la portata d’acqua è costante. Tutte le misurazioni sono state eseguite ad agosto. Quindi, questo significa che non siamo solo in presenza di una serie di sifoni scollegati che a volte portano l’acqua a Fruncu ‘e Oche, ma siamo davanti a un flusso continuo. Da qui possono arrivare molte riposte per la drammatica siccità in Baronia. D’altronde, sebbene nessuno di noi si voglia sostituire agli idrogeologi, i dati raccolti e che mettiamo sul piatto sono evidenti».

Grotta magica

Da una parte gli uomini dello Speleo Club di Nuoro, dall’altra quelli dell’associazione Phreatic. E in primis una cavità da esplorare, ricca di storia e di magia. Da oltre vent’anni gli speleosub osservano la grotta di Sa Conca ’e Locoli. Quella incantevole insenatura parzialmente allagata, che si trova nella catena montuosa del Montalbo. Di fatto, una grotta conosciuta da tantissimo tempo ma difficile da esplorare, a causa della sua complessa conformazione. E se gli studi del geologo nuorese Francesco Murgia hanno dato una grossa mano, molti segreti sono stati svelati dagli esperti speleosub come Pietro Mauri. «Bisogna portare tutta quest’acqua verso la sorgente di Fruncu ’e Oche, quindi verso la condotta di Abbanoa», afferma Mauri. «Così si potrebbe risolvere il problema della sete che colpisce l’alta Baronia. Si parla di continuo di dissalatori, di nuove condotte, quando l’acqua è lì vicino». Andrea Marassich conclude: «Spero che si riesca a trovare un equilibrio tra la risoluzione di un problema molto sentito dalla popolazione e il rispetto di un ecosistema così delicato».

