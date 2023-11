Un fiume di solidarietà  per il sogno di Fabio: «Aiutare chi soffre» 

Tornare ad essere indipendente negli spostamenti, riconquistare pezzi di libertà perduti ed aiutare le persone che, come lui, soffrono. Sta per realizzarsi il sogno di Fabio Demuru, ingegnere meccanico di Meana Sardo in lotta 10 anni contro una forma primaria progressiva di sclerosi multipla, terribile malattia che lo sta portando lentamente alla perdita dell'uso degli arti inferiori. Succede grazie a una raccolta fondi avviata dal giovane sulla piattaforma di crowdfunding Gofundme per raccogliere 20000 euro per l'acquisto di un mezzo speciale adattato alla guida di persone con particolari disabilità e al trasporto della carrozzina. Un mezzo con cui poter ritrovare l'autonomia per viaggiare verso il centro di cura che lo segue e quando possibile dare una mano ad altri bisognosi. Una storia che ha toccato i cuori di centinaia di persone, parenti, amici e conoscenti. Tutti si stanno prodigando in una gara di solidarietà che in una settimana ha portato già 14000 euro alla causa del giovane. «La solidarietà è arrivata come un fiume in piena – dice Fabio commosso, ringraziando tutti per la loro generosità e in particolare la compagna Lella e l'amica Denny che si sono impegnate tantissimo per la raccolta fondi – Spostarsi per viaggi quotidiani, nelle zone interne della Sardegna purtroppo è difficile per l'assenza di un buon sistema di trasporto pubblico ma necessario per avere cure adeguate. All'inizio ero scettico, ma in questo momento ci credo e vedo la seria possibilità di aiutare chi ha difficoltà simili alle mie».

