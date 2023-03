Un fiume di maschere in festa 

La pioggia ha minacciato ma non ha fermato la sfilata dei carri allegorici nella cittadina. Partito con qualche ora di ritardo, il corteo dei carri da piazza donatori di sangue ha raggiunto il centro cittadino, seguito da un fiume di maschere danzanti di bambini e adulti: animali fantastici e di ogni parte del pianeta, supereroi, principi e principesse Disney, ma su tutti il tema prevalente l’ha dettato Tim Burton e il suo popolare Mercoledì che ha ispirato buona parte delle maschere. Infatti, sia Lanusei che Loceri hanno tratto ispirazione dalla serie tv, Lanusei con un gruppo mascherato e Loceri con un carro. Anche la Pro Loco di Tortolì si è ispirata a un celebre film: I pirati dei Caraibi, con Jack Sparrow e la sua ciurma. Per il carnevale lanuseino sono arrivati perfino da Orani, con il carro Sa Corruda Oranesa. Tertenia ha realizzato la moschea di Abu Dhabi, tra sceicchi e odalische. Poteva mancare l’attualità? Lanusei ha dedicato il suo carro ai mondiali 2022, all’Argentina e ai suoi campioni, in un duello a suon di musica fra Argentina e Brasile. Chi alzerà la coppa?

RIPRODUZIONE RISERVATA