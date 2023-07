Un fiume di gente per “Inistràda” 

Un fiume di pubblico nel centro di Guspini per la manifestazione Inistràda, connubio tra musica (rock, funky, dance e varie tribute band), cibo (dalla pecora al mare) e birre locali. «Siamo orgogliosi del risultato, della grande partecipazione e dell'apprezzamento ricevuto», gongola l’assessora Stefania Atzei: «Soprattutto siamo contenti di aver soddisfatto anche il desiderio dei più giovani per un evento a loro misura con artisti di punta del nuovo movimento musicale sardo: Lucchetto e Sgribaz».

Commenti positivi dai componenti del gruppo di minoranza: «Si ritorna agli anni 80/90, con la via Gramsci a disposizione dei guspinesi per passeggiare. Bellissimo vedere un paese vivo, con tanti musicisti e tanti punti ristoro. Complimenti alla Giunta per il lavoro svolto», ha detto Alessio Pilloni. (g. g. s.)

