Un fiume di bandiere nel Carnevale dei bambini  

Il carnevale dei bambini diventa una marcia. Per accogliere le differenze che ci rendono unici. Un fiume di bandiere, una diversa dall’altra, unite in nome della diversità e della pace tra i popoli. Mentre il mondo è segnato da guerre e genocidi, l’urlo dei bambini è uno solo “unire tutti con i colori della pace”. Dal Brasile al Messico, per arrivare dall’altra parte del mondo, con Giappone e Cina, nella vicina Europa, fino alle coloratissime bandiere della pace e tante altre mascherine hanno riempito di colore, coriandoli e musica il centro cittadino. Insieme a loro, i bambini della materna con lo stesso spirito, che hanno scelto i Lego come tema e con il messaggio “Siamo tutti pezzi unici e insieme costruiamo un mondo di pace”. Alla festa in maschera organizzata dalla Pro Loco, hanno partecipato i bambini dell’istituto comprensivo di Lanusei, l’istituto Monsignor Basoli, i ragazzi del Centro Aias, l’associazione Un Sorriso in più e sono state distribuite le frittelle e i sacchetti di dolcetti offerti dall’Avl Lanusei. Ma il Carnevale non è finito qua: oggi, la festa in maschera per grandi e piccini e sabato 17 la sfilata dei carri allegorici lungo via Roma e la festa fino all’alba al PalaLixius.

