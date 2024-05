Un fiume d’acqua sprecato in via Sicilia 

Alla faccia della siccità e delle restrizioni idriche in mezza Ogliastra. A Tortolì, in via Sicilia, l'acqua potabile viene sprecata. Un fiume del prezioso "oro blu" sgorga da più punti all'altezza del civico 43 da una maxi perdita sotto l'asfalto, vicino al marciapiede. Migliaia di metri cubi che inevitabilmente finiscono nella caditoia stradale. Persi. La situazione è da giorni identica e nonostante le segnalazioni nessuno è ancora arrivato a mettere una pezza.

È noto che le condotte idriche siano un colabrodo. Nella stessa via, qualche mese fa, si era verificata un’altra perdita di grandi dimensioni. Dopo diverse segnalazioni i tecnici erano intervenuti per aggiustarla. I residenti sono indignati perché come si sa la bolletta poi a casa arriva salata, ma quello che irrita è il fatto che non ci si può permettere di sprecare neanche una goccia.

Non piove da mesi, gli invasi ogliastrini sono a secco, le restrizioni idriche nei paesi del circondario sono all'ordine del giorno da mesi, e nel frattempo l'acqua viene vergognosamente sprecata. Intanto il fiume d'acqua invade la via formando un lago sotto gli occhi di passanti e residenti. Le segnalazioni non mancano, si attende che i tecnici Abbanoa intervengano quanto prima per chiudere lo spreco. (f. me.)

RIPRODUZIONE RISERVATA