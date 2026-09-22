Un fiume d’acqua da mesi in via Marsiglia 

Un fiume d’acqua invade l’asfalto. Sono passati quattro mesi e via Marsiglia si conferma una palude. La strada, che si apre verso l’area più interna al quartiere residenziale di Porto Frailis, è dalla tarda primavera rigata da un fiume d’acqua proveniente dai sottoservizi. Ad aver fatto crac sarebbe la linea che eroga l’acqua ad alcune abitazioni. Il risultato è sotto gli occhi di tutti: asfalto costantemente bagnato, infiltrazioni ai bordi della carreggiata, odore di umidità, zanzare e disagi per chi ci abita e per chi deve transitare. Una situazione che va avanti da mesi e che, nonostante le segnalazioni dei residenti, non ha ancora trovato soluzione. Il nodo, come spesso accade in questi casi, è quello delle competenze. La manutenzione della rete balla tra il Consorzio di bonifica e Abbanoa, con un rimpallo di responsabilità che di fatto blocca l’intervento risolutivo. Al netto di chi debba intervenire, il problema resta tutto sulle spalle dei residenti. Il caso di via Marsiglia, seppur il più eclatante, non è isolato. Nell’intero agglomerato di Porto Frailis esiste un problema diffuso che coinvolge numerose strade, con perdite e umidità di risalita, sebbene con criticità inferiori rispetto a quella di via Marsiglia. La pazienza dei residenti è agli sgoccioli: chiedono un intervento urgente. (ro. se.)

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