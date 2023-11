Un fisco più chiaro per le imprese riduce l’evasione 

Il dato è drammatico per le casse dello Stato: nel 2020 e nel 2021 l’evasione è diminuita, ma somma la bellezza di 96,3 miliardi di euro. La Sardegna partecipa con il 2,6%. In verità nell’Isola è un po’ più alta della media nazionale, ma in termini di impatto è inferiore, in funzione del fatto che il sistema economico regionale ha valori più bassi. È uno dei tanti aspetti che ha ispirato la Delega Fiscale, argomento principe del convegno “L’attuazione della Delega Fiscale per la riforma Fiscale: nuovi scenari e opportunità per imprese e professionisti”, che si è tenuto lunedì all’Hotel Regina Margherita alla presenza del viceministro dell’Economia Maurizio Leo, organizzato dall’Ordine dei Commercialisti. Leo, prima dei lavori, ha incontrato, a L’Unione Sarda , l’editore Sergio Zuncheddu.

Le regole

È stata l’occasione per approfondire i miglioramenti della delega fiscale che – per gli esperti – va nella strada della semplificazione. «La razionalizzazione dei tributi, con la predisposizione dei testi unici delle diverse imposte, contribuirà a rendere la normativa fiscale più facilmente applicabile», dice Alberto Vacca, presidente dell’Ordine dei Commercialisti. «Significa che anche la nostra attività di consulenti potrà essere esercitata con maggiore semplicità». Il viceministro Leo, collegandosi a questo concetto, ha segnalato che l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato 18 mila “interpelli”: vuol dire che 18 mila tra imprese, professionisti e semplici contribuenti hanno chiesto all'Agenzia delle Entrate di specificare meglio in che modo una determinata norma doveva intendersi e applicarsi. Del resto, negli anni, le norme fiscali si sono stratificate per via del fatto che le varie leggi di Bilancio intervenute ogni anno hanno introdotto o modificato piccoli aspetti. Per fare un esempio: l'introduzione di determinate detrazioni per le persone fisiche, dagli Anni Ottanta in poi, hanno risposto più a logiche di carattere politico che non a esigenze relative alla razionalizzazione delle norme tributarie, diventate sempre più complicate anche per i tecnici e i professionisti. La conseguenza? «L’errore è sempre dietro l'angolo e talvolta può determinare contenziosi con l'Agenzia delle Entrate», risponde Vacca.

Le imprese

La razionalizzazione del sistema tributario, da un lato consente al contribuente di poter dichiarare i redditi e autodeterminare la propria tassazione in modo più semplice e trasparente. Dall'altro lato fornisce informazioni che l'Agenzia delle Entrate ha già oggi, ma che un domani permetteranno controlli più mirati. E poi si va verso un fisco disponibile in modo più largo, nei termini e nella sostanza, alla definizione dei rapporti tra impresa e Agenzia delle Entrate: «Sulla base di meccanismi preventivi e consuntivi, quindi con l'introduzione del concordato preventivo biennale», spiega il rappresentante dei Commercialisti di Cagliari, «e dei meccanismi che consentono di poter determinare l'imposta, le imprese si impegnano preventivamente, dando al fisco una garanzia di gettito certo».

I cittadini

La razionalizzazione del pianeta tributario, attraverso i testi unici, porterà chiarezza e una riduzione dell’evasione: «L'implementazione di tutti gli strumenti che l'Agenzia delle Entrate ha a disposizione, come la fatturazione elettronica, il modello precompilato e altri sistemi, determinerà un fisco più agevole», chiosa Vacca. «Questa situazione avrà un impatto positivo tanto per il singolo cittadino quanto per il professionista che lo assiste».

