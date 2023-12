Un fischietto rosso per dire no alla violenza di genere 

Un messaggio e un tono dirompente per il Comune nel video scelto per sensibilizzare i cittadini e le cittadine al contrasto alla violenza di genere. Un messaggio di ansia, paura, tensione, per le consigliere Francesca Mulas Fiori e Giulia Andreozzi di Possibile. Al centro della diatriba, la campagna di comunicazione “Fischia la fine”, presentata ieri a Palazzo Bacaredda e ideata dall'assessorato alle Pari Opportunità in collaborazione con la commissione Pari opportunità. Il fischietto rosso, protagonista del video spot, che ha una durata di 50 secondi, vuole metaforicamente dire: «La violenza fa rumore».

«Quel rumore che deve scuotere le nostre coscienze per poter reagire e opporsi», afferma l’assessora Marina Adamo. «Tutto è partito dal ricordo di un fischietto rosso che portavo in tasca da ragazza come strumento concreto ed efficace in caso di pericolo. Da qui l’idea di adottarlo come simbolo della prima campagna di comunicazione contro la violenza sulle donne. Il suono di un fischietto attira inequivocabilmente l’attenzione, mentre un filo di voce in caso di emergenza non è sufficiente».Ma per le consigliere di Possibile un video che inizia con urla e rumori e «una voce maschile perentoria», trasmette solo «ansia, paura, tensione. Quale messaggio stiamo dando alle ragazze e alle donne con questo spot?».

«Se sei vittima o testimone di violenza non puoi stare in silenzio. Perché anche il silenzio è violenza», recita il video. «Gli autori scrivono che è stato realizzato in collaborazione con la commissione Pari opportunità, ma negli ultimi mesi noi del centrosinistra abbiamo parlato di accoglienza, sensibilizzazione in tutti i livelli della società, ambienti sicuri e protetti. Mentre l'assessorato ha scelto un messaggio aggressivo che trasmette ancora più distanza e solitudine, arrivando a colpevolizzare le vittime che non denunciano», incalzano Mulas e Andreozzi.

«Il compito della comunicazione è quello di far confrontare le persone», aggiunge il sindaco Paolo Truzzu. «Il messaggio è chiaro, così come è chiara la volontà dell'amministrazione di creare maggior consapevolezza, non solo affinché certi episodi non si ripetano, ma anche per dare concretamente strumenti a chi è vittima o è testimone di casi di violenza».

