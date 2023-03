Un fiore per le due migranti morte in mare 

Era il 15 dicembre del 2016. Nel nuovo cimitero di Sinnai, sulle trincee sul terreno nudo furono calate due bare fra la commozione e la tristezza di chi quel giorno era lì. C’era l'allora sindaco Matteo Aledda, l’allora parroco don Giovanni Abis, Un rito semplice, cattolico e musulmano, col pensiero tutto rivolto alle due ragazze senza nome, africane morte nella calca di un barcone che nel 2015 cercava di raggiungere l'Italia.

Toccanti furono le parole di don Abis, toccanti quelle pronunciate da Omar Zaher e da altri rappresentanti della fede musulmana, arrivati a Sinnai per partecipare al rito. Così anche Sinnai ha vissuto in un attimo quel dramma dell’immigrazione che in questi giorni in Italia è tornato drammaticamente d’attualità. Quei due corpi restarono per oltre anno, nelle celle frigo del cimitero in attesa di un impossibile, eventuale riconoscimento. Nessuno si è mai presentato. Così le due ragazze furono sepolte senza neppure un nome. Il sindaco di allora, Matteo Aledda, parlò di una sconfitta di tutti, di un evento disumano. A distanza di oltre sei anni quelli eventi purtroppo continuano a ripetersi nel territorio italiano. C’è qualcuno che facendo visita in cimitero, qualche fiore continua a depositarlo sulle lapide delle due ragazze. Chissà, un giorno queste due ragazze saranno ricordate magari con qualche piccolo monumento in ricordo del loro dramma e delle tragedie che oggi come ieri hanno seminato e seminano dolore e disperazione. (r. s.)

RIPRODUZIONE RISERVATA