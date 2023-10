Un fiore per Emanuela Loi e l’incontro a scuola con le sentinelle della legalità  

Inviato

Sinnai. Le piccole sentinelle della legalità l’hanno accolto cantando l’inno di Mameli a poche ore dalla denuncia della sindaca di Maracalagonis Francesca Fadda, destinataria di insulti e minacce. Il ministro Matteo Piantedosi arriva in Sardegna dopo aver accolto l’invito dell’istituto comprensivo di Sinnai, una scuola impegnata da oltre dieci anni nelle difesa della legalità. «Sono al corrente di questi problemi – commenta – vengo costantemente informato sul lavoro dell’osservatorio sul fenomeno degli atti intimidatori contro gli amministratori locali». Poche battute a margine di una giornata di festa trascorsa con gli scolari dell’istituto di via Caravaggio.

La lettera

Gli studenti qualche mese fa hanno scritto una lettera invitando il ministro a Sinnai per parlare dei progetti sulla legalità. «Era un foglio scritto a mano – ha commentato Piantedosi – ho apprezzato la grande vocazione della scuola su questi temi. Con i miei collaboratori abbiamo pertanto deciso di programmare questa visita in Sardegna». Gli scolari hanno accolto Matteo Piandedosi cantando l’inno di Mameli. Si sono presentati dicendo di essere “sentinelle della legalità”. Giovanni Gugliotta, ex dirigente della scuola, ha ricordato le attività portate avanti negli ultimi dieci anni sul tema della legalità. Gli studenti di Sinnai nel 2001 hanno vinto un premio nazionale presentando un cortometraggio dedicato a Emanuela Loi.

La cerimonia

A poca distanza dalla scuola c’è anche uno spazio dedicato alle vittime della mafia. Dopo l’incontro nell’aula magna, il ministro, in compagnia del sindaco Tarcisio Anedda e della dirigente Paola Angius, raggiunge il piccolo parco per ricordare Emanuela Loi. Una bimba depone una corona di fiori sulla lapide che ricorda la poliziotta di Sestu uccisa nella strage di via D’Amelio. Matteo Piantedosi, con la scolara a fianco, resta in silenzio per qualche istante. Poi va via, diretto a Cagliari per l’incontro in prefettura. «Ci ha invitato a Roma – dice Paola Angius – ha apprezzato tantissimo il nostro lavoro e ci ha spronato ad andare avanti con i progetti che stiamo portando avanti ormai da anni su educazione alla legalità, bullismo e cyberbullismo».

Bulli nel mirino

Nella scuola di Sinnai i bulli non hanno vita facile. «Gli episodi fortunatamente sono pochissimi – spiega la dirigente – ma la vigilanza è sempre molto alta. Nella nostra scuola da tanto tempo sono gli stessi studenti che svolgono un’attività di controllo e monitoraggio. Anche questo rientra nei progetti per la legalità. In questi ultimi anni il nostro impegno come educatori è rivolto anche al contrasto del cyberbullismo, un fenomeno purtroppo molto diffuso tra i ragazzi. Da tempo c’è un rapporto di collaborazione tra la nostra scuola e la polizia postale. Ci sono stati diversi incontri per sensibilizzare gli studenti. Io sono arrivata in questo istituto da poco, ma sono certa che questi temi saranno sempre al centro dei nostri percorsi educativi».

RIPRODUZIONE RISERVATA