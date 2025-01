Un fiore giusto per ogni defunto 

Si percepisce ancora il profumo dolce di garofani e camomilla, lasciata ad essiccare in cucina. Sembra persino di ammirare, come un tempo, il suo piccolo giardino, bello e colorato. La storia comincia con nonna Giuseppina, rimasta vedova abbastanza presto, con cui Giovanna Fadda, di Tortolì, trascorreva buona parte delle sue giornate. «Faccio esperienza dell’amore per i fiori e dell’attenzione verso i cari defunti con lei – ricorda Giovanna -, da bambina mi portava sempre con sé in cimitero per lasciare i fiori che lei stessa coltivava con molta cura nel suo giardino. E ricordo anche che in casa aveva preparato un altarino dedicato ai parenti che non c’erano più, a cui aggiungeva sempre dei fiori freschi appena colti».

Riferimento

La cura, l’attenzione, l’ascolto in punta di piedi, la passione per i fiori forse Giovanna, nel suo lavoro, li deve proprio a nonna Giuseppina e in parte anche ai suoi genitori, che le hanno insegnato con naturalezza il dovere della preghiera e il prendersi cura delle tombe di famiglia. Da quindici anni, con la sua bancarella di fiori all’ingresso del cimitero di Tortolì, è un punto di riferimento per tutti. Non vende semplicemente un mazzo di fiori, prepara con cura le composizioni in base alla loro destinazione, loculo o tomba; si preoccupa, offre ascolto, il suo cuore, una spalla su cui piangere. «Ho iniziato dando una mano a mia sorella che ha un negozio di fiori a Tortolì, proprio per Ognissanti e per la commemorazione dei defunti. Da quel giorno non sono più andata via, è un lavoro che mi piace molto, mi porta a sentirmi coinvolta nella storia delle persone, a mettermi nei panni di chi sta attraversando un lutto e a vivere insieme a loro la tristezza. Cerco di dare un po’ di conforto», spiega Giovanna. Tortolì è l’unica cittadina in tutta l’Ogliastra ad offrire questo servizio all’ingresso del cimitero, sempre molto frequentato.

Lavoro di cuore

La mattina, in attesa di aprire la bancarella, Giovanna fa un giro fra le tombe, per controllare che tutto sia a posto: prima una visita ai familiari, un’aggiustatina ai fiori, una spruzzata d’acqua, e infine si preoccupa di controllare tutte le altre piantine e gli altri fiori che stanno soffrendo di sete o di caldo. «Lo faccio con il cuore – racconta – sento di dover fare qualcosa per chi sta vivendo un lutto e per i loro cari, lo faccio come un servizio. Ogni volta che posso aggiungo dei fiori anche nelle tombe spoglie, mi rende triste vederle così vuote». Tante persone che vivono lontane la chiamano per chiederle di avere riguardo verso i parenti defunti, così lei si prende cura delle loro lapidi e dei fiori, gratuitamente, come grandi atti di gentilezza. «È il cuore che mi dice di farlo. I fiori sono la mia dimensione e il silenzio, la pace, fanno bene all’anima».

RIPRODUZIONE RISERVATA