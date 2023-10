«Un fiore anche per i defunti dimenticati» 

In cimitero ci sono tante tombe, soprattutto quelle più antiche, senza un fiore. Spesso i parenti del defunto non sono più in vita, oppure sono troppo anziani per potersi recare in cimitero, o semplicemente vivono lontano. Poi ci sono defunti che non hanno parenti o amici che vadano a trovarli.

Per non dimenticarli, la minoranza propone al Consiglio comunale, un'iniziativa solidale denominata "Un fiore per ricordare". La proposta, di cui prima firmataria è Francesca Congiu del Pd, è stata ideata in occasione della commemorazione dei defunti del 2 novembre. «L'invito è rivolto ai cittadini, ai fiorai ma anche agli stessi consiglieri, affinché nelle giornate del 30 e 31 ottobre posino un fiore sulle tombe che ne sono prive», dice. L'iniziativa solidale verrebbe messa in pratica in collaborazione con l'amministrazione comunale e con la cooperativa che gestisce il servizio cimiteriale.

«Si possono posizionare delle ceste vicino ai cancelli d'ingresso del camposanto, in maniera tale da permettere a quanti lo desiderano, di lasciare un fiore o anche una piantina», suggerisce la minoranza. «Al termine di queste due giornate, i gestori della cooperativa provvederanno ad omaggiare le tombe senza fiori. Riteniamo importante che, con questo piccolo gesto, si coltivi il ricordo e la memoria di tutti i nostri concittadini».

