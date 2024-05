Un fine settimana speciale tra arte, palazzi e archeologia 

Il patrimonio storico e culturale di Terralba in vetrina nel weekend del 25 e 26 maggio con la ventottesima edizione di “Monumenti Aperti”.

Il Comune accoglierà visitatori e curiosi per condurli in un viaggio indimenticabile alla scoperta della cittadina. «I nostri preparatissimi studenti e volontari non vedono l'ora di accompagnarvi alla scoperta delle bellezze del territorio» annuncia Il sindaco Sandro Pili. I monumenti che apriranno le porte al pubblico sono numerosi e ricchi di storia: dalla suggestiva Cattedrale di San Pietro Apostolo alla storica chiesa di San Ciriaco, passando per il Museo Pinacoteca di Don Eliseo e il Palazzo Comunale. Gli appassionati potranno esplorare anche la casa studio dell'artista Dina Pala, il Museo del Contadino, la Casa “Lisci”, il Museo della scuola elementare, la mostra l’Età della Bonifica, il sito archeologico di Santa Maria, la mostra sui festeggiamenti della Madonna di Bonaria e tanto altro. Inoltre ci saranno i monumenti visitabili anche nella borgata di Marceddì, con il suo Museo del Mare, la chiesa della Madonna di Bonaria e la Torre spagnola.

Le visite saranno gratuite e si svolgeranno dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. Durante le funzioni religiose, le visite alle chiese saranno momentaneamente sospese. Un'opportunità imperdibile per immergersi nelle radici storiche e culturali di Terralba, tra arte, natura e tradizione.

