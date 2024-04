Un fine settimana di gare: si comincia a Quartucciu 

Il weekend di gare parte da Quartucciu, dove sabato, nel Trofeo regionale Assoluto ci sarà anche il plurimedagliato Jhonatam Maullu. Il talentuoso giavellottista oristanese, più volte campione italiano, medaglia d’argento ai Giochi del Mediterraneo nel 2022, sarà in pedana alle 18. «Dopo un periodo un po’ travagliato, quella di sabato si rivelerà un’ottima opportunità per riprendere confidenza con la pista» dice il tecnico Mauro Gabbrielli, «quest’anno poi, col passaggio alla Nissolino Sport, Jhonatam e alcuni suoi compagni avranno più occasioni per competere ad alti livelli in una dinamica di squadra oltre che individuale. Stiamo lavorando per il meglio ma con serenità». Dalle 15.45 in poi, spazio ad alcuni dei migliori specialisti isolani tra cui Giulia Mannu (SF, Cus Cagliari) e Matteo Meloni (PM, Dorgali) nei 200 m, Alessandro Serra (SM, Cus Cagliari) e Marta Paderi (JF, Selargius) negli 800 m, Francesco Alpigiano nei 400 Hs Allievi, Francesco Puliga (JM, Nissolino) nell’alto, Christian Zucca (SM, Cus Cagliari) e Daniele Renolfi (PM, Nissolino) nel lungo. Sempre sabato pomeriggio, in pista a Sassari, il Campionato provinciale di prove multiple Tetrathlon C Ragazzi.

Domenica alle 9.30, tre appuntamenti nell’Isola: a Chia, la 12ª edizione della Chia21, manifestazione internazionale di mezza maratona che prevede anche una 10 km; a Bolotana, nel parco Pabude, la campestre del Trofeo Olimpia 27+1 e a Samassi, su pista, corse, salti e lanci per le categorie giovanili.

