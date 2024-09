Un fine settimana carico di eventi 

Vernaccia, bottarga, rassegne cinofile e culturali: si continua a viaggiare su binari paralleli e tanti Comuni anche in questo fine settimana organizzano eventi importanti senza tenere conto delle manifestazioni che in contemporanea si organizzano nei paesi vicini. Sembra proprio che manchi una adeguata programmazione che rischia di penalizzare tutti gli eventi nonostante gli sforzi e l’impegno degli organizzatori. Senza dimenticare che spesso si tratta di progetti che si realizzano grazie anche a finanziamenti pubblici.

L’offerta

E così questo fine settimana a Cabras andrà in scena il “Festival della bottarga” con tanti eventi collaterali tra cui un giro in mongolfiera per ammirare il Sinis dall’alto e la presenza dello chef stellato Carlo Cracco. Un evento che al Comune costerà 190mila euro.

Sempre nel weekend a Solarussa è in programma “Vernaccia e tradizioni”, una manifestazione promossa dalla Pro Loco e dal Comune per la valorizzazione del vino. Due giorni ricchi di eventi tra cui la rappresentazione dell’antica pigiatura, mostre, convegni, musica e gare di orienteering. La spesa è di 14mila euro. Non basta, nel parco di Cirras, a Santa Giusta , domenica sarà la volta dell’Expo internazionale canina della Sardegna, organizzata dal gruppo cinofilo “Sergio Lapi” in collaborazione con il Comune. Sabato, a Mogoro , un mix tra artigianato, laboratori enogastronomia, musica, balli e buon cibo con “Arte, suoni e colori”, evento organizzato da Comune, Pro Loco e Fondazione distretto rurale Giudicato di Arborea. A Fordongianus è in programma il Festival letterario internazionale con presentazione di libri, novità editoriali, esposizioni, arte e musica. E come se non bastasse a Oristano si susseguono gli appuntamenti del “Settembre oristanese”.

I sindaci

«Ho notato anche io la troppa offerta ma è anche vero che noi abbiamo deciso la data del Festival a maggio, quando è impossibile sapere cosa hanno intenzione di organizzare le altre amministrazioni – sottolinea il sindaco di Cabras, Andrea Abis – Abbiamo rispettato la festa del Rimedio, ma non si poteva andare oltre perché in programma abbiamo altri appuntamenti». «Questa sovrapposizione non va bene ma noi siamo legati a questo fine settimana per la vendemmia e perché la settimana dopo si festeggia Sant’Isidoro – ribadisce invece il sindaco di Solarussa, Mario Tendas – Inoltre erano necessarie anche le scuole aperte visto che saranno coinvolti i bambini. Speriamo bene per tutti».

