Un fine mese da tutto esaurito 

Un veloce sguardo al calendario a inizio stagione lasciava presagire un fine mese con numeri interessanti, vista la possibilità di inanellare una serie di “ponti” che non sempre sono possibili, ma le presenze registrate a Baunei e dintorni nella settimana post pasquale sono andate ben oltre le previsioni.

Il pienone

Il 25 aprile, che ha regalato una splendida giornata, dopo la nebbia e la pioggia di Pasquetta, ha portato il primo pienone a Cala Goloritzè e centinaia di escursionisti a Cala Mariolu.

L’incidenza delle “minivacanze” messe in piedi incastrando qualche giorno di ferie con le date in rosso nel calendario è confermata dalle parole dei giovani che lavorano al checkpoint all’ingresso del sentiero per Goloritzè, da anni spiaggia a numero chiuso (massimo 250 persone contemporaneamente).

«Venerdì scorso c’è stato un afflusso continuo sin dalle prime ore della mattina - spiega Mariano Lai dalla cabina di legno dove vengono controllate le prenotazioni effettuate con l’App dedicata - e già alle 7.30, quando viene aperto il sentiero, sono scese tante persone». Numeri elevati sono stati registrati anche nella giornata di sabato. Stesso trend ieri.

Trekking

Tutto esaurito anche per il “Selvaggio blu”, celebre trekking che da qualche anno deve essere prenotato con mesi di anticipo in modo da garantire la sostenibilità dei bivacchi notturni nei diversi punti tappa. «Anche per il “Selvaggio blu” - racconta Claudio Calzoni della Explorando Supramonte - abbiamo notato che i “ponti” di fine mese hanno portato tanti escursionisti che in anni passati, a causa degli impegni lavorativi, non riuscivano ad avere i cinque giorni liberi necessari per il trekking».

In paese

Il risultato è evidente anche nel centro abitato di Baunei, che da Pasqua in poi, con l’apertura delle strutture ricettive e delle attività di ristorazione stagionali, si è fatto trovare pronto per accogliere i turisti desiderosi di godere per qualche giorno delle bellezze naturali del Supramonte sospeso tra mare e montagna.

