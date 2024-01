Un fine anno da ricordare, Alfa fa festa con 4600 persone 

Le aspettative per il Capodanno in piazza sono andate oltre le più rosee aspettative. Alfa ha entusiasmato un pubblico variegato, con giovani e adulti scatenati nel piazzale Porrà che ha accolto 4.600 persone. Folla di gente anche all’esterno, in una via Monsignor Virgilio che non ha disatteso le aspettative della vigilia.

L’evento, l’unico in tutta la Sardegna plasticfree, è stato presentato da Giuliano Marongiu, che ha anticipato l’esibizione di Alfa, autore della hit “Bellissimissima <3”, e animato dalla musica dance del variegato cast di Barbie sound. Così Tortolì ha salutato l’arrivo del 2024. (ro. se.)

