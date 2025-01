Un finanziamento ottenuto e uno perso 

Un finanziamento (regionale) di due milioni e mezzo per la realizzazione della base operativa della protezione civile e della compagnia barracellare, con attigua area dedicata al primo soccorso del 118, che muove i passi decisivi verso la progettazione definitiva-esecutiva, e un altro (statale) da 350 mila euro che si volatilizza. Per Serramanna il fronte delle opere pubbliche si presenta a due facce: dopo che il Consiglio comunale ha varato un piano triennale da 18 milioni di euro, a rammaricare il sindaco e il suo esecutivo arriva in questi giorni la revoca del finanziamento per il rifacimento della pavimentazione della monumentale chiesa parrocchiale di San Leonardo, un progetto varato dalla Giunta dell’ex sindaco Sergio Murgia.

Il sindaco

«Si, il progetto per San Leonardo è stato definanziato», conferma il sindaco Gabriele Littera: «Si tratta di 350 mila euro, concessi a Serramanna nell’ambito del cosiddetto “Progetto bellezza ” varato nel 2016 dall’allora governo Renzi, destinato alla valorizzazione dei monumenti e luoghi storici del Paese. In Sardegna sono 15 i Comuni i cui progetti sono stati definanziati. Peccato. Per quanto ci riguarda proveremo, dall’interno del coordinamento di questi Comuni, altre strade per sensibilizzare il governo affinché riveda la decisione».

Il parroco

La chiesa di San Leonardo, tuttavia, gode di ottima salute e si presenta integra dopo i cantieri per oltre un milione di euro che hanno interessato negli ultimi 10 anni il campanile, i prospetti e la cupola maiolicata (sia l’esterno che l’interno). «Una pessima notizia per la nostra chiesa parrocchiale la perdita di questi 350 mila euro», commenta il parroco di San Leonardo, don Giuseppe Pes.

L’ex asilo

Alla delusione per il mancato finanziamento del progetto fa da contraltare la soddisfazione per i due milioni e mezzo concessi al Municipio dalla Regione nell’ambito dell’accordo per lo sviluppo e a coesione. Gigi Piano, capogruppo di minoranza consiliare e consigliere regionale, si è speso sul tema: «L’accordo – fa sapere – ha portato oltre 50 milioni per il rilancio del Medio Campidano per investimenti strategici per ambiente, infrastrutture e sicurezza».

A Serramanna il progetto riguarda la riqualificazione dell’area dell’ex asilo Esmas e dei campi sportivi di Campu sa Lua per farne il centro della protezione civile: «Verrà realizzato un palazzetto dello sport, che in tempi normali avrà funzioni sportive (consentirà di disputare le gare dei campionati nazionali) e culturali – spiega il sindaco Littera – ma in emergenza diventerà un punto di soccorso e accoglienza di eventuali sfollati con brandine e cucine. Per realizzare tutto ciò ai due milioni e mezzo della Regione, già stanziati e disponibili, si aggiungeranno risorse comunali per 300 mila euro per la quota di progettazione». Il complesso diventerà la sede della Croce Verde volontari del soccorso, del nucleo operativo di protezione civile Quadrifoglio e della compagnia barracellare.

