«Un finanziamento destinato soltanto al nuovo stadio»  

L’obiettivo è accelerare l’iter per la costruzione del nuovo stadio, separando la partita (finanziaria) del nuovo impianto da quella degli altri progetti per lo sviluppo della città inseriti nell’accordo di programma con cui la Regione intende finanziare con 50 milioni di euro (in tre anni) il nuovo stadio. Nasce da qui l’ordine del giorno del centrosinistra in Consiglio (primo firmatario Matteo Massa) per chiedere al sindaco e alla Giunta di spingere (politicamente) sul Consiglio regionale per stralciare dall’accordo di programma (dove c’è anche il nuovo ospedale) la partita dello stadio. «La legge vincola la realizzazione dello stadio a un accordo di programma per la predisposizione di un piano straordinario di interventi infrastrutturali nella città di Cagliari per la realizzazione di cinque opere, e complica sul piano burocratico e sul piano politico il raggiungimento dell’obiettivo della costruzione dello stadio a Sant’Elia», si legge nell’odg che sarà discusso martedì a Palazzo Bacaredda. «Sollecitiamo sindaco, giunta e consiglio regionale a stabilire un finanziamento esplicitamente destinato alla realizzazione del nuovo stadio a Sant’Elia secondo gli standard previsti per le competizioni internazionali». ( ma. mad. )

