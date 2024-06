Un finanziamento alle imprese che assumono disabili 

Un modello condiviso, semplice ed efficace per far sì che l’inserimento al lavoro delle persone con disabilità sia lineare e tempestivo. Istituzioni, enti, aziende e associazioni, che si sono riuniti nei giorni scorsi a Cagliari per l’iniziativa promossa dall’Aspal “Noi, network per l’occupabilità e l’inclusione”, ne hanno parlato durante una tavola rotonda con l’obiettivo di costruire una rete solida per la presa in carico dei disabili e perché il collocamento mirato porti a una reale introduzione nel mondo del lavoro.

L’ambizione è grande: lavorare per cambiare l’approccio verso le persone con disabilità, affinché il loro inserimento in un’azienda sia una risorsa e non un costo. Per raggiungere questo obiettivo uno dei primi passi della nuova assessora al Lavoro, Desirè Manca, è stato mettere a disposizione dell’Aspal 11 milioni di euro per tre anni per la promozione di queste azioni. La nuova delibera regionale, infatti, prevede un riconoscimento di 50 mila euro per le aziende che assumono almeno una persona con disabilità.

Per far sì però che l’inserimento lavorativo di un disabile diventi la norma e non sia più l’eccezione serve l’impegno di tutte le parti coinvolte: dalla Regione con gli assessorati al Lavoro e alla Sanità, dall’Aspal all'Inps, dall’Università ai distretti sanitari, ai servizi sociali dei comuni al terzo settore. «Si tratta di portare avanti una rivoluzione culturale», afferma Antonella delle Donne direttrice generale facente funzioni dell’Aspal. «Il fine è quello di costruire un modello condiviso di lavoro che ponga al centro la persona con disabilità, con le sue aspettative, competenze e per la costruzione di un progetto di vita. Animazione territoriale, conoscenza reciproca e dialogo efficace fra gli attori, sono le tre condizioni, emerse nel corso dei lavori, per la costruzione di una solida rete di servizi».

