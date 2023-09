Un finale da Ferrini 

Ferrini 2

Calangianus 0

Ferrini (4-3-1-2) : Manis; Cogoni, Bonu, Mudu, Rostand; Carboni, Usai, Scioni; Mele (13’ st Sedda); Podda (44’ st Aresu), Figos (39’ st Galloni). In panchina Murtas, Anedda, M. Carta, Zara, Pusceddu, Olla. Allenatore Pinna.

Calangianus (4-4-2) : Forzati; Putzu, Ciganha, Asara; Azara (1’ st N. Mancini), Occhioni (44’ st Mariano), Vitetta, Tusacciu, Secci; Solinas, Del Soldato. In panchina Inzaina, Ena, Lemiechevsky, Gori, Dioum, R. Mancini. Allenatore Sassu.

Arbitro : Succu di Nuoro.

Reti : nel secondo tempo 33’ Podda, 48’ Carboni.

Note : ammoniti Rostand, Mele, Podda, Vitetta, Sassu. Recupero 0’ pt, 5’ st.

La Ferrini trova nell’ultimo quarto d’ora due gol per una vittoria che permette di confermarsi nella zona alta della classifica. Al termine di una partita equilibrata il Calangianus cede, non riuscendo così a lasciare quota zero.

La partita

Primo tempo dove il vento è protagonista aggiunto, condizionando una gara che comunque ha un buon ritmo. La Ferrini prova a imporre il suo gioco, il Calangianus si difende ordinato e in un paio di occasioni cerca di impensierire Manis. La migliore chance prima del riposo è al 36’, gran palla da destra per il colpo di testa di Figos in piena area: in molti esultano in tribuna, ma è solo illusione ottica perché la deviazione è sull’esterno della rete. Appena iniziata la ripresa cross di Mele, Podda sfiora e Forzati mette in corner col primo dei tanti interventi decisivi del suo pomeriggio. Il Calangianus prova a sfruttare il vento e al 24’ Del Soldato batte un corner con traiettoria a rientrare, Manis scavalcato ma palla che non trova lo specchio. Due minuti dopo gran movimento di Scioni, cross per Podda e Secci salva. Al 31’ giocata dentro per Usai, colpo di testa a botta sicura e Forzati fa un miracolo.

Le reti

È il preludio al gol del vantaggio, che arriva due minuti dopo con Podda: il centravanti si sposta sulla destra, fa partire un tiro-cross e stavolta Forzati è superato. Nel finale il Calangianus, che non ha potuto utilizzare Lemiechevsky per infortunio (era in panchina senza poter entrare), cerca il guizzo per ritrovare il pareggio. Nel terzo minuto di recupero la Ferrini parte in contropiede, il subentrato Galloni lancia il giovanissimo Sedda sulla sinistra e quando si accentra in caduta riesce a toccare per la deviazione sottomisura di Carboni, che chiude i conti con qualche secondo d’anticipo.

RIPRODUZIONE RISERVATA