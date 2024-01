Un filo rosso tra gli attentati 

È la notte del 2 marzo dello scorso anno, alcune persone si avvicinano a una Smart e un suv parcheggiati in via del Melograno, poco lontano da via Veronese. I mezzi vengono cosparsi di benzina e poi gli attentatori innescano le fiamme. Le persone che vivono nella zona vedono allarmate l’incendio che divampava sotto le loro finestre. I mezzi distrutti dal fuoco sono di proprietà della famiglia Milo. La stessa famiglia di imprenditori campani presa di mira nei giorni, il recentissimo raid fotocopia è avvenuto sempre il via del Melograno e le auto distrutte sono state due. Anche l’incendio di un anno fa è entrato nelle indagini condotte dai Carabinieri sulla notte di fuoco (tra domenica e lunedì) che ha visto i raid di via del Melograno, via Mosca e via Belgrado (cinque le auto bruciate).

Due famiglie

I Carabinieri stanno mettendo insieme episodi che vedono coinvolte come vittime alcuni componenti di due famiglie, i Milo e i Merone. Nel secondo casi si parla del rogo di un automezzo e di un chiosco a Marinella, insieme ad altre circostanze sulle quali c’è il riserbo più assoluto da parte degli investigatori dell’Arma. I Merone si occupano di ristorazione e sono proprietari di diversi beach club nel litorale di Olbia. Le dinamiche che legano i raid ai danni dei Milo e dei Merone sono ancora tutte da ricostruire. Ma i Carabinieri avrebbero già individuato il movente che ha mosso i responsabili degli attentati incendiari.

Il caso Gambella

Vittima dei raid di inizio settimana è stato anche Francesco Gambella, ma le indagini dicono che l’ex assistente di volo Meridiana è entrato nella vicenda incidentalmente e gli atti intimidatori niente hanno a che vedere con la sua attività di operatore balneare e rappresentante della sua categoria imprenditoriale. La storia è altra e i Carabinieri la stanno ricostruendo. Una telecamera ha inquadrato bene uno degli attentatori di via del Melograno, indossava un cappuccio e una mascherina chirurgica. Gli investigatori stanno confrontando le immagini acquisite con le caratteristiche fisiche di alcuni sospettati. Si parla di una imminente identificazione. Le indagini corrono per evitare altri blitz nel cuore della città.

