Un filo rosso porta a Siligo 

Stessa rete logistica e di complicità nel territorio di Sassari, stesso nucleo di comando, almeno due o tre elementi presenti in entrambi gli assalti: sono i punti di contatto tra il blitz del 31 gennaio di quest’anno sulla 131 (tre furgoni portavalori Vigilpol presi di mira nel territorio di Siligo) e l’assalto di venerdì scorso alla sede Mondialpol di Caniga. Le indagini sono già intrecciate e gli elementi che stanno emergendo dalle attività investigative confermano la sfrontatezza del gruppo paramilitare che per quasi 40 minuti ha preso possesso del territorio di Sassari. La banda, stando al indiscrezioni, sarebbe la stessa (almeno il comando strategico e i “pianificatori”) della rapina di Siligo. Alcuni banditi avrebbero indossato gli stessi giubbotti antiproiettile usati nel raid del 31 gennaio scorso. La stessa rete logistica allestita nel territorio di Sassari in preparazione della rapina alla Vigilpol starebbe supportando in queste ore il gruppo di Caniga. Ad esempio per nascondere il bottino che non sarebbe stato ancora spostato dal Sassarese. La destinazione del soldi portati via dalla sede della Mondialpol potrebbe essere la Corsica, dove i legami della malavita locale con gli specialisti ogliastrini degli assalti ai portavalori (le indagini vanno decisamente in questa direzione) sono provati ampiamente da precedenti inchieste già approdate a dibattimento.

Senza fucili

L’istituto di vigilanza Mondialpol, dopo gli assalti nella sua sede del 2016 e del 2018 ha cercato di predisporre delle misure idonee a contrastare nuovi attacchi. Stando a indiscrezioni l’istituto di vigilanza aveva chiesto l’autorizzazione per utilizzare, nella garitta corazzata presa subito di mira dai rapinatori, una guardia giurata armata di fucile a canna liscia (fucile a pompa). La Questura di Sassari ha respinto la richiesta per evitare una ulteriore circolazione e utilizzo di armi. Il dato rilevante è che la Mondialpol aveva contezza dei rischi reali di un nuovo assalto.

Il Sisco

Sempre stando a indiscrezioni, alle indagini sul raid paramilitare di Caniga partecipano anche gli specialisti del Sisco (Servizio centrale operativo della direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato). La prova della estrema gravità di quanto avvenuto venerdì scorso.

