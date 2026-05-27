Un film su Chernobyl a 40 anni dal disastro 

Appuntamento al cinema domani allo Spazio Samsa in via Gramsci 5 a Sestu. Si proietta il film “Le Cicogne di Chernobyl”, dalle 20. Realizzato per il quarantesimo anniversario del disastro, il film è diretto da Karim Galici e prodotto da Cittadini del Mondo – Cinema per il Sociale, con il contributo della Fondazione di Sardegna e della Regione autonoma della Sardegna. La serata fa parte del festival Rot’Art, a cura dell’associazione Mediteuropa. Il film racconta l’accoglienza in Italia, e anche in Sardegna, compresa Sestu, di oltre 700mila bambini, arrivati dalla Russia. Saranno presenti il regista Galici e il produttore Giuseppe Carboni.

Il festival continua anche a giugno, nel segno del teatro: due spettacoli, sabato 6 e domenica 7, “Chi tace acconsente”, e poi sabato 13 e domenica 14, “Naviganti”. Entrambi scritti e diretti da Giulia Loglio, nascono da due laboratori teatrali.ngresso con offerta libera.

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