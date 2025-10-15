«Un film per liberarmi dalle catene» 

«La mia è stata una storia drammatica, allucinante», ha detto Giuseppe Vinci, emozionato, alla prima nazionale del film sul suo rapimento: “Storia di un riscatto”. Davanti a una sala gremita, ieri sera al teatro Ten di Nuoro, l’ex sequestrato ha aggiunto: «Ho deciso di rappresentare questa storia in un film, di parlarne davanti alla telecamera, per coinvolgere delle persone che forse in questo modo potranno acquisire la consapevolezza di quanto è accaduto trent’anni fa. Sì, adesso capiranno la gravità di quello che è stato fatto».

Il buio e la luce

È la parola che ricorre. Svela la tragicità di un rapimento lungo 310 giorni: un record per l’Anonima sequestri. Al tempo stesso, però, la parola “riscatto” vuole conseguire pure un’accezione nuova, di speranza: «Per la liberazione di Giuseppe Vinci è stato pagato un riscatto, ma lui questa libertà non l’ha mai vissuta veramente», precisa il regista Stefano Odoardi. «Mi auguro che attraverso questo film possa davvero trovare la via del suo riscatto e della sua liberazione». Odoardi aggiunge: «In questo lavoro ho voluto far emergere la drammaticità di questa detenzione, la violenza. Quindi, mi sono accorto che c’è un valore che dobbiamo proteggere sempre: quello della libertà».

I ricordi

Una pellicola toccante, volutamente cruda. Impossibile edulcorare il dramma. Giuseppe Vinci ricorda, con chiarezza devastante: «Ho vissuto un silenzio soffocante. Poi, un’enorme solitudine, un’umiliazione infinita. Soprattutto, una paura perenne di morire, mai cessata». L’incubo riaffiora di continuo, non abbandona mai quell’uomo che una trentina d’anni fa gestiva un impero, insieme alla sua famiglia, capace di irradiarsi da Macomer. Una catena di supermercati, una realtà florida. Ottimi bilanci, parecchi dipendenti: un fiore all’occhiello nel cuore del Marghine. Così, Giuseppe Vinci è finito nel mirino di sequestratori senza scrupoli. È rimasto rinchiuso in una “bara” di compensato lunga 190 centimetri per undici mesi. «Giuseppe in questo film è un attore, con un doppio ruolo: interpreta sé stesso nel presente e suo padre, Lucio Vinci, negli anni Novanta», rimarca Stefano Odoardi. «Nessun’altro attore poteva interpretare il padre. In fondo, interpretando il genitore Giuseppe si libera». Per la liberazione dell’imprenditore furono pagati 4 miliardi e 250 milioni di vecchie lire. La famiglia Vinci pagò pure le tasse sul riscatto. L’ex sequestrato conclude: «Dallo Stato nessuna solidarietà. Prima il blocco dei beni, poi un’imposizione fiscale da un miliardo e mezzo sul riscatto. Dal Supramonte, però, la fattura non è mai arrivata».

RIPRODUZIONE RISERVATA