Un film già visto Per il congolese è il terzo “rosso” 

Con quella di ieri sono 3 le espulsioni per Antoine Makoumbou in 84 presenze col Cagliari fra Serie A, B e Coppa Italia, con l’aggiunta di 8 ammonizioni singole. Un campanello d’allarme non colto dopo il primo giallo al 5’: c’è chi, come Inzaghi, sostituisce subito chi è a rischio rosso anche nel primo tempo, mentre Nicola ha preferito fare una scelta diversa che non ha pagato. Col secondo giallo al 30’, più che ingenuo, che ha lasciato di nuovo i compagni in dieci. Era già accaduto due volte la scorsa stagione, tutte a dicembre 2023: il 2 con la Lazio e il 23 a Verona, anche lì trasferte chiuse con una sconfitta. E se la prima era stata contestata soprattutto da Ranieri, per un fallo al 27’ su Guendouzi molto lontano dalla porta eppure giudicato (al monitor) chiara occasione da gol, la seconda al Bentegodi è piuttosto simile a quella di ieri: ammonito al 12’, al 51’ entra in ritardo su Duda nel cerchio di centrocampo su azione tutt’altro che pericolosa ed è inevitabile il secondo giallo (seguito da insulti razzisti del pubblico che inizialmente avevano portato alla chiusura della curva gialloblù, sanzione poi revocata). Col Verona che, come l’Udinese, è andato in gol poco dopo e si è imposto 2-0. Un film già visto.

Limiti da sistemare

L’inizio di stagione di Makoumbou non è certo da incorniciare. La sua propensione a tenere fin troppo palla, eccedendo nei tocchi, è nota dal primo anno: Liverani, Ranieri e ora Nicola ci hanno lavorato, ma più volte ancora esagera. Per non parlare dei rigori causati per interventi evitabili e fuori tempo, vedi contro Modena e Bari (allo scadere) sempre in B. Il debutto in questa stagione risale alla quarta giornata, al 77’ col Napoli a gara già compromessa. Quindi Nicola gli ha dato una maglia da titolare con l’Empoli, nella giornata più storta dei rossoblù, anche lì protagonista in negativo: ha tenuto lui in gioco Colombo, sbagliando il movimento senza seguire la linea difensiva, nell’azione dello 0-1. Sostituito all’intervallo, è stato schierato sempre dal 1’ nella serie positiva, con qualche segnale seppur senza esaltare e in mezzo il rientro anticipato dalla Nazionale (dove non ha giocato durante la sosta di ottobre) per problemi fisici rapidamente superati. Ieri il nuovo crollo, che comporterà una squalifica martedì col Bologna e il ritorno proprio all’Olimpico con la Lazio, lunedì 4 novembre, sul campo dove un anno fa venne espulso per la prima volta. Una partita nella quale Makoumbou dovrà cominciare a farsi perdonare.

