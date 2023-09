Un film già visto ma per le azzurre non è tutto perduto 

Non è passato neppure un anno, ma la storia si ripete. A ottobre dello scorso anno l’Italia perdeva (3-1) dal Brasile nella semifinale mondiale giocata nei Paesi Bassi e dava l’addio al titolo, tra molti rimpianti. Bruciava il 3° set perso ai vantaggi, che avrebbe potuto cambiare la storia. Così è accaduto venerdì a Bruxelles, quando l’Italia aveva la partita in pugno (18-14 nel 4° set) ma non ha avuto il cinismo e la forza di chiuderla. La delusione è stata così forte che le azzurre nel tie-break sono state travolte dalla Turchia, trascinata da una Melissa Vargas incontenibile. Una partita persa al quinto set dopo sette 3-0 di fila: una doccia fredda alla quale le ragazze di Davide Mazzanti (“bacchettato” dall’allenatore vincente Daniele Santarelli per aver inizialmente tenuto Paola Egonu in panchina) vogliono reagire come reagirono l’anno scorso, quando tornarono in campo e travolsero le campionesse olimpiche degli Stati Uniti.

«Forse la sconfitta al mondiale in semifinale fece più male», ha ricordato la palleggiatrice di narbolia, Alessia Orro «ma credo che quell’esperienza dell’anno scorso ci aiuterà ad affrontare anche questa. Conosco le mie compagne e sono sicura che scenderemo in campo con la voglia di riscattarci perché vogliamo quella medaglia e non voglio andar via senza salire sul podio, vogliamo fortemente la medaglia. Ho ripensato alla partita a quello che potevamo fare e non abbiamo fatto ma in generale adesso dobbiamo resettare e ripartire per chiudere l’Europeo nel migliore dei modi». Si gioca alle 16 contro l’Olanda, mentre alle 19.30 il titolo europeo sarà assegnato tra Serbia o Turchia. Consueta diretta sui canali Rai e Sky Sport.

Uomini verso Ancona

Agli Europei maschili, invece, l’Italia è ancora nella fase a gironi. I ragazzi di Fefè De Giorgi stanno seguendo il percorso delle colleghe e sinora hanno liquidato tutti gli avversari senza concedere set: tre partote, altrettanti 3-0. Stasera assisteranno alle sfide delle altre squadre del girone: alle 18 Estonia-Svizzera, alle 21 Belgio-Germania, con i tedeschi che (in caso di successo pieno) possono agganciare l’Italia al comando con 9 punti. Domani la sfida con la Svizzera, mercoledì con la Germania, sempre ad Ancona alle 21. ( c.a.m. )

RIPRODUZIONE RISERVATA