Un festival per celebrare Albino Manca 

Per celebrare Albino Manca e raccoglierne le testimonianze creative, la comunità promuove “Tertenia città degli artisti”, festival di arte, cultura e tradizione. Per organizzare la rassegna, il Comune amministrato da Giulio Murgia ha aperto i cordoni della borsa erogando un finanziamento di 20mila euro. Destinataria delle risorse è la Pro Loco che cura l’organizzazione della manifestazione che si terrà l’1 e il 2 giugno. La rassegna sarà caratterizzata dal concorso di pittura estemporanea “Premio Albino Manca”, la fiera artistica con esposizione delle opere degli artisti iscritti, la mostra degli artisti locali, il percorso museale “Monumenti aperti” con visita al museo civico, alla pinacoteca comunale, alla Via Crucis murale nelle vie del centro storico, alla collezione parrocchiale, alla casa museo Marco Paolo Demurtas, Torre di San Giovanni a Sarrala, museo del Costume, “The Diving Eagle”, laboratori artistici per i bambini e la degustazione di prodotti locali. Il tutto accompagnato da momenti d’intrattenimento.

La premiazione del concorso di pittura estemporanea si terrà nel piazzale dell’ex scuola materna di via Nuoro. Il concorso prevede sette premi in denaro, suddivisi per due categorie: Artisti senior (da 250 a 1.000 euro) e Artisti under 21 (150 euro). Il giorno prima della rassegna, alle 11, si terrà l’inaugurazione del museo Alma (acronimo di Albino Manca), restaurato grazie al contributo del Fondo Cultura 2021 del ministero della Cultura. (ro. se.)

