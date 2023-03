«Un festival lungo un anno» 

«L’idea è allargare le iniziative anche ad altri periodi dell’anno» dice Enrica Illotto, 33 anni, vicepresidente dell’associazione Perda Sonadora, che conta una quarantina di soci guidati da Luca Manunza. «Siamo un gruppo di giovani che hanno deciso di vivere qui». Perda Sonadora non organizza solo un festival di alto livello culturale ma va oltre. «Ha costituito le coscienze di tanti giovani che hanno deciso di stare qui e perché questo accadesse ha fatto nascere una cooperativa, Mussura, per valorizzare il territorio». In che modo? «Per esempio abbiamo pensato di recuperare i vigneti che magari i proprietari anziani non possono più curare» va avanti Manuela Flore, 25 anni. «Anche io dò il mio contributo così come altri quindici giovani che hanno competenza ben precise. Speriamo, poi, di poter concretizzare le opportunità offerte dal Bando borghi, che mette a disposizione risorse economiche per il Comune ma anche per le aziende private».

Seneghe. Il festival della poesia è salvo. Ma forse non era mai stato messo in discussione. Quanto meno in modo aperto, perché la passione e l’entusiasmo dei soci di “Perda Sonadora” avrebbe vinto ogni ostacolo pur di far tornare nelle piazze del paese “Cabudanne de sos poetas”. Dopo l’avvio della petizione per tenere in vita il festival, che ha messo insieme oltre duemila firme, il Comune ha deliberato un finanziamento di novemila euro, a fronte di ua richiesta di tredicimila euro della associazione. L’attrito con l’amministrazione comunale sembra essere affievolito. Sì, perché il festival investe l’intero paese con ricadute economiche mica da ridere. Nella settimana dedicata ai poeti si contano oltre cento persone in arrivo e nelle edizioni prepandemia il numero era perfino raddoppiato. Quest’anno si spera di poter tornare a quelle cifre,

L’associazione

Il Bando borghi

Si attende di capire meglio i contorni di questo bando «ma al momento nessuno conosce i dettagli» aggiunge Nicola Piredda, 36 anni. «Eppure il progetto presentato è il primo in graduatoria in Sardegna. Speriamo di avere presto aggiornamenti dall’amministrazione comunale perché potremmo potenziare il festival, con nuovi appuntamenti anche nel resto dell’anno. Poi potremmo creare un archivio della poesia. Insomma un accrescimento culturale ed econo mico non indifferente».

Le ricadute

Il festival rappresenta importanti occasioni di lavoro per operatori commerciali e turistici del paese. «Per noi è una settimana, dieci giorni di intenso lavoro» racconta Angelo Sanna, che si occupa dei trasferimenti dall’aeroporto degli ospiti. «Per me, in particolare, ci sono occasioni di lavoro anche in altri periodi dell’anno perché alcuni ospiti arrivano per iniziative nelle scuole. L’anno scorso abbiamo accolto un centinaio di ospiti. Per fortuna i problemi con Comune sembrano risolti, anche perché il paese era contrariato». Tra cultura ed economia, dunque, come ha sottolineato anche il padre di Cabudanne, Mario Cubeddu che ebbe la geniale idea nel 2005: «Spero che si vada sempre più in crescita, con il sostegno dell’amministrazione, perché il festival crea un movimento interessante qui nel paese, sotto l’aspetto culturale e sotto quello economico. Tante attività traggono beneficio e col Bando borghi si potrebbe crescere ancora».

