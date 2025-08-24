Un Festival lungo quarant’anni, omaggio a Basilio  

«Siamo una piccola comunità, vogliamo entrare in una grande comunità, vogliamo essere un festival piccolo ma internazionale, vogliamo che quello che facciamo si elevi sino al punto di interessare altri. Così è iniziata questa storia, abbiamo scelto forme musicali abbastanza evolute che dovevano servire da grimaldello per rompere equilibri, rendite di posizione che nella cultura, nella politica, nella chiesa, si erano create anche in un paese piccolo come il nostro».

Così parlava Basilio Sulis in un’intervista a The New Noise, per spiegare cosa gli passava per la testa quando aveva inventato “Ai confini tra Sardegna e jazz”, festival visionario per quei tempi, in un luogo incredibile, la piazza del Nuraghe di Sant’Anna Arresi. Era il 1985, e sul palco, nel primo concerto, c’era sua maestà Don Cherry, insomma, un debutto di livello eccezionale. Poi da lì, attirato anche dalle esperienze enogastronomiche che Basilio ha sempre offerto ai suoi ospiti, è passato il gotha della musica internazionale, ma sempre con un accento diverso dal solito, libero, improvvisato, rilassato, curioso, alternativo.

Il tributo

Basilio ci ha lasciato a novembre del 2020 e, in occasione del quarantesimo compleanno della sua creatura, l’amministrazione comunale gli rende omaggio – come spiega il sindaco Paolo Luigi Dessì – «riconoscendo il suo instancabile impegno come ambasciatore della nostra terra nel mondo». Per questo, verrà realizzata una targa dall’artista-ceramista Sabrina Medau, e il 5 e 6 settembre si darà il via a un momento di rinascita artistica e culturale, un evento inserito nel progetto Ver.tour.mer, volto a promuovere la cultura e il turismo sostenibile nel territorio.

Il programma

Venerdì, dalle 19, concerto lungo le vie del paese della Seuin Street Band, e inaugurazione della mostra fotografica “Basilio Sulis, l’uomo che varcava i confini”, di Luciano Rossetti. Alle 21, il concerto “Piano solo” di Guido Coraddu.

Sabato alle 20 sarà affissa la targa e proiettato il videoracconto “Basilio e 40 anni del Jazz a Sant'Anna Arresi”, con la regia di Stefano Obino, a cura della Società Umanitaria di Carbonia. Alle 21, il concerto Basilio’ Friends, con Antonello Salis (piano e fisarmonica), Sandro Satta (sax contralto), Riccardo Lay (contrabbasso), Alberto Balia (chitarra), Don Moye (batteria) e Dudù Kouate (percussioni).

Presenta le serata il giornalista e scrittore Enzo Gentile.

Tutto questo sarà accompagnato dal villaggio enogastronomico, dove si potranno gustare vini e prodotti tipici del Sulcis. (red. spe.)

RIPRODUZIONE RISERVATA