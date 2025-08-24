VaiOnline
L’evento.
25 agosto 2025 alle 00:17

Un Festival lungo quarant’anni, omaggio a Basilio  

Sant’Anna Arresi, il 5 e 6 settembre il ricordo dell’ideatore della rassegna 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

«Siamo una piccola comunità, vogliamo entrare in una grande comunità, vogliamo essere un festival piccolo ma internazionale, vogliamo che quello che facciamo si elevi sino al punto di interessare altri. Così è iniziata questa storia, abbiamo scelto forme musicali abbastanza evolute che dovevano servire da grimaldello per rompere equilibri, rendite di posizione che nella cultura, nella politica, nella chiesa, si erano create anche in un paese piccolo come il nostro».

Così parlava Basilio Sulis in un’intervista a The New Noise, per spiegare cosa gli passava per la testa quando aveva inventato “Ai confini tra Sardegna e jazz”, festival visionario per quei tempi, in un luogo incredibile, la piazza del Nuraghe di Sant’Anna Arresi. Era il 1985, e sul palco, nel primo concerto, c’era sua maestà Don Cherry, insomma, un debutto di livello eccezionale. Poi da lì, attirato anche dalle esperienze enogastronomiche che Basilio ha sempre offerto ai suoi ospiti, è passato il gotha della musica internazionale, ma sempre con un accento diverso dal solito, libero, improvvisato, rilassato, curioso, alternativo.

Il tributo

Basilio ci ha lasciato a novembre del 2020 e, in occasione del quarantesimo compleanno della sua creatura, l’amministrazione comunale gli rende omaggio – come spiega il sindaco Paolo Luigi Dessì – «riconoscendo il suo instancabile impegno come ambasciatore della nostra terra nel mondo». Per questo, verrà realizzata una targa dall’artista-ceramista Sabrina Medau, e il 5 e 6 settembre si darà il via a un momento di rinascita artistica e culturale, un evento inserito nel progetto Ver.tour.mer, volto a promuovere la cultura e il turismo sostenibile nel territorio.

Il programma

Venerdì, dalle 19, concerto lungo le vie del paese della Seuin Street Band, e inaugurazione della mostra fotografica “Basilio Sulis, l’uomo che varcava i confini”, di Luciano Rossetti. Alle 21, il concerto “Piano solo” di Guido Coraddu.

Sabato alle 20 sarà affissa la targa e proiettato il videoracconto “Basilio e 40 anni del Jazz a Sant'Anna Arresi”, con la regia di Stefano Obino, a cura della Società Umanitaria di Carbonia. Alle 21, il concerto Basilio’ Friends, con Antonello Salis (piano e fisarmonica), Sandro Satta (sax contralto), Riccardo Lay (contrabbasso), Alberto Balia (chitarra), Don Moye (batteria) e Dudù Kouate (percussioni).

Presenta le serata il giornalista e scrittore Enzo Gentile.

Tutto questo sarà accompagnato dal villaggio enogastronomico, dove si potranno gustare vini e prodotti tipici del Sulcis. (red. spe.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Calcio

Cagliari, un pareggio di cuore

Finisce 1-1: Luperto con un colpo di testa al 94’ riacciuffa la Fiorentina 
l Nello sport
Il focus

L’incognita delle urne sugli equilibri Pd-M5S

Tra un mese le elezioni di secondo grado nelle Province Un test per la Regione anche senza il suffragio popolare  
Alessandra Carta
Le tensioni.

Nuoro, Uda sulla strada di Ciccolini

Giorgio Ignazio Onano
In accordo.

Ogliastra verso la lista unitaria

Roberto Secci
Trasporti

Aerei, il controesodo blocca la continuità: stop ai voli per Milano

Posti introvabili per tutto agosto da Cagliari e Olbia verso Linate 
Luca Mascia
L’evento

Alla festa del Redentore quindicimila visitatori in preghiera per la pace

Nuoro rinnova bellezza e tradizione Tanti drappi e il canto dedicati a Gaza 
Marilena Orunesu
Scintille con Macron

Tajani: «Nessuna crisi con Parigi»

E Foti (FdI) punge Salvini: sugli Esteri competenti premier e ministro 