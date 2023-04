Un festival di arte, poesia e letteratura 

Un omaggio agli artisti e all’arte in un simposio capace di unire la poesia in lingua sarda in tutte le sue varianti. Si chiama ACLI come “Andalas culturalis, Literaduras, Idiomas - Oddeu regionali” (Percorsi culturali, Letterature, Idiomi - Agorà regionale) il nuovo festival linguistico letterario che sabato e domenica sarà presentato dalle Acli provinciali di Oristano al Mu.Ba, il museo della Bonifica di Arborea (in corso Italia).

L’evento è anche un omaggio a Michele Pinna, intellettuale, filosofo, promotore culturale e linguistico, artista e poeta recentemente scomparso.«Il nostro festival – sostiene la presidente provinciale Acli, Daniela Masia Urgu – nasce con uno stimolante gioco di lettere e lingue, acronimo che apre alla pluralità d’ambiti d’esperienza».La direzione artistica è affidata a Vincenzo Pisanu, poeta e artista che ha fortemente voluto una manifestazione. Le attività iniziano sabato alle 16 con una tavola rotonda con vari interventi di esperti; il festival prosegue domenica dalle 10 artisti e gruppi di lettura con i contributi artistici di Clara Farina con le sue poesie musicate e del cantautore Antonio Matzeu. ( s.r. )

