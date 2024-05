Un festival dedicato alla fotografia analogica 

Seconda edizione del festival di fotografia analogica “All You Can Shoot fest 2024” al via da oggi e fino a domenica. Si svolge presso il MuseoDiffuso.exe, ex monte granatico. Prevede tre giornate di esposizioni, talk, presentazioni di libri, laboratori, musica e tanta fotografia. Il festival nato l’anno scorso ha l’obiettivo di promuovere la pratica fotografica, in particolar modo, l’analogica. La creazione di momenti di condivisione e scambio rappresentano il successo della manifestazione che punta a crescere. Il tema è “Costruire memorie” la fotografia intesa come mezzo per fissare i ricordi. Organizza Ottovolante Sulcis aps in collaborazione col Comune. (s. g.)

RIPRODUZIONE RISERVATA