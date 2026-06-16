Un festival da tutto esaurito 

Strutture ricettive, abitanti e ristoratori di Gavoi si preparano ad accogliere migliaia di visitatori per la ventesima edizione de L’Isola delle storie. Dal 2 al 5 luglio il paese tornerà a essere il cuore pulsante della cultura nel centro Sardegna, con quattro giornate dedicate ai libri, alla musica, all’attualità e al confronto sui grandi temi del presente. In questo clima intenso, anche le strutture ricettive del paese si preparano ad accogliere ospiti e visitatori. Si va verso il tutto esaurito. «Siamo legatissimi all’evento, in quei giorni tutte le nostre energie sono dedicate a questo», spiegano gli operatori. Anche i ristoratori sono in fase di organizzazione per l’arrivo di circa un migliaio di visitatori al giorno.

La sindaca

Per la neo sindaca Claudia Sedda: «Il Festival Letterario L’Isola delle Storie è una delle esperienze culturali più significative e rappresentative di Gavoi e non solo - dice -. Nel corso degli anni ha contribuito a far conoscere il nostro paese ben oltre i confini dell’Isola, trasformandolo in un luogo di incontro, dialogo e riflessione». Aggiunge: «Per la nostra comunità il Festival non è soltanto un appuntamento culturale di grande valore, ma anche un patrimonio collettivo che racconta la capacità di Gavoi di accogliere, creare relazioni e investire nella cultura come strumento di crescita. A nome dell’amministrazione comunale desidero esprimere un sentito ringraziamento all’associazione organizzatrice, ai volontari e a tutte le persone che, con passione e impegno, continuano a rendere possibile questa straordinaria manifestazione, motivo di orgoglio per l’intera comunità gavoese». L’edizione 2026 si aprirà il 2 luglio alle 21.30 nel giardino comunale con l’inaugurazione ufficiale e lo spettacolo “Carapace” di Roy Paci. Da venerdì a domenica il festival animerà vicoli, piazze e giardini del paese con incontri dedicati alla letteratura, all’attualità e alla riflessione sociale.

Gli ospiti

Tra gli ospiti attesi figurano Maria Attanasio, finalista al Premio Strega 2026, Sarah Savioli, Elvira Mujčić, Maura Gancitano, Nadeesha Uyangoda, Eugenio Cau, Pegah Moshir Pour, Farian Sabahi, Marta Serafini ed Elena Testi. Previsti inoltre reading con Saba Anglana, Fabio Genovesi e Francesco Pacifico, mentre il ciclo “Esercizi di Meraviglia”, curato da Tlon, ospiterà Matteo Saudino, Serena Mazzini e Valentina Petrini. Non mancheranno gli ospiti internazionali, tra cui Joanna Bator, Eshkol Nevo, Widad Tamimi e Michal Hvorecký. Spazio anche all’arte e alla fotografia con il progetto “Nodi” del Man di Nuoro dedicato allo spopolamento dei piccoli centri, e un omaggio alla fotografa Daniela Zedda. Per le vie del paese installazioni di BAM e fotografie. Per i più giovani sono previsti laboratori, letture, spettacoli e tanto altro. Poi, nel centenario del Nobel, omaggi a Grazia Deledda, e a Wisława Szymborska e Michela Murgia.

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