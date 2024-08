Un Ferragosto al parco avventura  

Non solo sole, mare e tintarella. In occasione del Ferragosto i turisti e non solo possono scegliere di divertirsi rimanendo sospesi tra gli alberi della pineta di Nurachi all’Ikarun Adventure Park, uno dei parchi avventura più grandi della Sardegna. Il parco resta aperto tutti i giorni fino a novembre, e le giornate di divertimento ferragostane vogliono essere una valida alternativa che va ad aggiungersi all’offerta turistica del territorio. Così fanno sapere i gestori della struttura comunale inaugurata pochi giorni fa. All’infopoint dell'Ikarun Adventure Park di Nurachi si parlano italiano, inglese, francese e tedesco per accogliere i turisti. Ci sono tre percorsi (giallo, verde, rosso) di diversa difficoltà e sconti speciali per gruppi e per le scuole a partire da settembre. L’Ikarun Adventure Park è aperto al pubblico dalle 10 alle 18. Altri percorsi mozzafiato in una pineta di 40mila metri quadrati. Presente anche una parete d'arrampicata, costruita tra gli alberi. E poi area relax, zona bar e baby park. ( s.p. )

