Un ferito lieve nell’incidente sulla Statale 131 

È di un ferito, per fortuna non grave, il bilancio di un incidente automobilistico avvenuto ieri pomeriggio sulla Statale 131, in direzione sud all’altezza di Nuraminis.

Manuel Desogus, 27enne di Samatzai, è stato trasportato in codice giallo dai soccorritori del 118 al Policlinico di Monserrato. Le sue condizioni non desterebbero preoccupazioni eccessive.

Il giovane di Samatzai, alla guida della sua Mini Cooper, è stato tamponato a forte velocità da un camioncino Iveco Daily di un’impresa del territorio. Lo schianto è avvenuto all’altezza dello svincolo a raso per Nuraminis, al chilometro 28,500 della Statale 131.

Secondo le prime ricostruzioni della Polstrada, la vettura di Desogus era ferma all’incrocio, in attesa di svoltare verso Nuraminis. E in quel punto che sarebbe stata tamponata dal furgone Daily che l’ha spinta decine di metri più avanti. Il traffico è stato rallentato in entrambe le direzioni di marcia. (i. pil.)

