Un ferito in uno scontro sulla Statale 

E di un ferito grave, il bilancio di un incidente avvenuto nella mattinata di ieri sulla Statale 293 che porta a Giba.

Lo scontro è avvenuto intorno alle 10.30 al chilometro 60 della Statale 293 a poche centinaia di metri dal bivio per Santadi e Villaperuccio. Un Fiat Ducato blu, che procedeva in direzione Giba, per cause da accertare, avrebbe tamponato violentemente un Iveco Daily, che procedeva nella stessa direzione di marcia. Entrambi i mezzi, dopo l’impatto sono finiti in cunetta. Illeso il conducente del Daily, mentre le condizioni dell’uomo a bordo del Ducato sono apparse subito serie. Dalla centrale operativa del 118, è stata inviata sul posto l’ambulanza dei volontari di Sant’Anna Arresi, che hanno prestato i primi soccorsi all’uomo, e l’elisoccorso per il trasporto dell’uomo all’ospedale Brotzu di Cagliari. Sul posto oltre al personale medico, i carabinieri della stazione di Santadi, e la radiomobile di Carbonia. La strada è stata chiusa al traffico. (f. m.)

