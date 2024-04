Un ferito grave sulla Sassari-Olbia 

Un ferito grave e strada chiusa per oltre un’ora con gravi disagi per numerosi automobilisti: è il bilancio dell’ennesimo incidente sul cantiere infinito della Sassari-Olbia, in una parte ancora interessata dai lavori tra due tratti a quattro corsie: una trappola. Lo scontro alle 7,45 tra una Opel Astra e una Megane station wagon. Sarebbe stato il conducente della Opel che viaggiava da Olbia verso Sassari con a bordo altre tre persone a perdere il controllo del mezzo e a finire, dopo aver urtato un new jersey, contro l’altra auto che viaggiava in direzione opposta. In quel tratto, infatti, si viaggia su una corsia per senso di marcia. L’urto è stato violento ma ad avere la peggio sono stati i due passeggeri della Opel, uno – il più grave, 29 anni – è stato trasportato a Sassari in codice rosso per un trauma cranico e toracico. È in prognosi riservata ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti la polizia stradale, che ha effettuato i rilievi, i vigili del fuoco, il 118 e il personale Anas. Sono in corso accertamenti sui risultati dell’alcol test di uno dei conducenti.

Auto e betoniera

Tre veicoli coinvolti e un ferito, è il bilancio di un altro incidente stradale avvenuto ieri, intorno alle 19, sulla strada all'ingresso di Pittulongu. In corso di accertamento la dinamica, un camion betoniera in marcia ha perso la parte posteriore che ha impattato su un’utilitaria, andata completamente distrutta, su cui viaggiava un uomo di 79 anni, originario di Tempio, che è stato trasferito al pronto soccorso del Giovanni Paolo II in codice arancione. Sul posto per i rilievi, la Polizia locale, guidata dal comandante Giovanni Mannoni e il personale del 118. (t.c.)

