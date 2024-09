«Un fenomeno consolidato in tutto il mondo» 

Un fenomeno, quello del second hand, che spopola anche sul web, e che Cristiana Arangino, docente di fashion design dello Ied conosce benissimo. «Ben venga la scelta etica, e certamente comprare un capo usato preferendolo al nuovo è meno impattante, ma va anche detto che non sempre si salva il mondo come si crede o dice», commenta. «Perché sicuramente i capi attuali, soprattutto del fast fashion, hanno una qualità nettamente inferiore rispetto ai capi del passato. Parliamo di prodotti spesso molto economici che contengono elementi tossici, quindi da un lato facciamo qualcosa di positivo nel presente ma il problema resta il futuro», spiega. «Assistiamo a un trend, amato soprattutto dai giovani e che in tante città europee è consolidato da tempo. Ma è un fenomeno che si sta diffondendo velocemente anche a Cagliari. Per questo sono convinta che occorra un’apposita regolamentazione per il settore, da studiare insieme alle associazioni di categoria», osserva. «È importantissimo che il consumatore sia ben informato, anche quando compra l’usato. Perché è ovvio che se vendo un prodotto tossico qualche responsabilità la avrò, altrettanto se propongo un falso convinto sia originale».

