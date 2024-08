Un femmina di cinghiale trovata morta nella pineta 

Un grosso cinghiale, una femmina di oltre 40 chili, è stato trovato morto nella pineta di Sinnai. Sul posto sono intervenuti la Forestale, la Polizia locale e un veterinario della Asl: effettuati i prelievi di tessuto, la carcassa è stata poi smaltita in un’area autorizzata. Da accertare se l’animale sia stato ucciso e se è morto per cause naturali. «Ho visto il cinghiale la sera prima - racconta il pensionato Antonello Pinna - è passato vicino alla panchina che occupavo con un amico, era seguita dai suoi cinque cinghialetti. Il giorno dopo l'ho notata ancora, rannicchiata all'ombra di un cespuglio. Non stava bene, mi è sembrata ferita: ho chiamato i Forestali. Alla loro vista, ha avuto uno scatto ed è scomparsa velocemente con i suoi cinghialetti. A distanza di 24 ore l’animale è stato trovato morto».

«Quel grosso cinghiale - dice ancora Pinna - si avvicinava spesso all'abitato, aveva fame e sete». E, poi, una riflessione e un consiglio. «Il modo per evitare che questi cinghiali soffrano la sete e la fame c'è: basterebbe assicurare loro l'acqua e il cibo in spazi adeguati all'interno della stessa pineta. Forse, con questi interventi, non parleremmo più di cinghiali nelle vicinanze delle nostre periferie. Con il cibo e l'acqua assicurati all’interno del loro bosco - conclude il pensionato - resterebbero volentieri lì, all'ombra dei pini e della macchia mediterranea». (r. s.)

