«Un fatto storico: per la prima volta il candidato del centrodestra è stato scelto da un tavolo nell’Isola» 

«È un momento storico: per la prima volta è la voce dei sardi a scegliere. FdI ha avuto il nulla osta da Roma per assecondare quanto noi proponevamo da mesi, cioè che i sardi erano abbastanza maturi per scegliere il candidato presidente del centrodestra». Antonello Peru (Sardegna al Centro 20Venti) parla ancora del tavolo che giovedì scorso ha indicato a maggioranza Paolo Truzzu alla guida della coalizione.

Questa scelta, contestata da Lega e Psd’Az, rischia di avere ricadute serie sulle trattative nelle altre Regioni al voto. C’è il rischio di un passo indietro su Truzzu?

«Lo stesso Salvini aveva detto che il candidato in Sardegna avrebbero dovuto individuarlo i sardi. L’ok è arrivato proprio dalle sigle nazionali, lo dimostra il fatto che quel tavolo si è riunito una sola volta. Per questo non c’è alcun timore».

Il presidente del Psd’Az Antonio Moro ha parlato di «tavolo truccato».

«Non è stato fatto alcun colpo di mano: le sigle regionali non sono cespugli, sono alla pari con le altre e rappresentano ben diciannove consiglieri regionali. Il tavolo era legittimato e ha agito in modo democratico».

Moro dice anche che tra i partecipanti c’era chi rappresenta se stesso o poco più.

«Un partito come il Psd’Az, che parla di sovranità e autodeterminazione, oggi chiede l’intervento del tavolo nazionale. Io mi vergognerei. Noi di Sardegna al Centro 20Venti rappresentiamo una forza politica alla quale aderiscono sessanta sindaci e 350 amministratori in tutta la Sardegna. E soprattutto, siamo eletti dal popolo. Abbiamo costruito una casa con la voce del popolo sardo. Nessuno, soprattutto chi non è eletto ed è arrivato a fare l’assessore entrando dalla porta di servizio, si deve permettere di offendere chi è stato votato dai sardi. Io riporto la voce dei territori che ascolto tutti i santi giorni».

Lei al tavolo di giovedì scorso c’era, e di certo non ha dimostrato di essere il più accomodante, anzi. Non sarebbe il caso di lavorare per compattare la coalizione evitando lo strappo di Lega e Psd’Az?

«Penso che presto ci riuniremo per organizzare il tavolo che ha scelto Paolo Truzzu candidato presidente, e ci aspettiamo che partecipino anche Lega e Psd’Az».

Lei nelle settimane scorse sembrava più interessato a nomi alternativi al duo Truzzu-Solinas

«Nel tavolo decisivo sono arrivati solo due nomi, altrimenti avremmo valutato».

Ma di Truzzu cosa pensa?

«C’è un partito, FdI, che ha un’investitura importante, e c’era solo il nome del sindaco di Cagliari sul piatto. Per noi conta la lealtà e siamo convinti che Truzzu abbia piena autorevolezza, competenza e onestà per portare avanti questo progetto. Se Forza Italia e il grande centro avessero proposto nomi alternativi, avremmo valutato. Ad ogni modo, si è deciso su Truzzu perché abbiamo ritenuto che fosse il miglior traghettatore del progetto».

Perché, secondo lei, questa resistenza estrema di Lega e Psd’Az?

«Non riesco a capirlo. Bisogna chiedere a loro le ragioni di questo attaccamento morboso».

Con l’uscita di Alleanza Sardegna l’esperienza del grande centro si è conclusa anzitempo.

«Era un’aggregazione di anime con l’obiettivo di ottenere che l’indicazione del candidato avvenisse in Sardegna all’insegna della discontinuità rispetto al governo uscente. Il percorso si è concluso proprio nel momento in cui questi obiettivi sono stati centrati. Ora, ognuno farà le sue liste, quindi il suo corso è finito. L’esperienza sarà replicata in seguito, in un intergruppo in Consiglio regionale».

Teme di più Soru o Todde?

«Soru dimostra di avere quello che piace a me: coraggio e libertà». (ro. mu.)

