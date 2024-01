Un farmacista per Soru, un avvocato per i Quattro Mori 

Tra le ipotesi e le ufficialità c’è un solco di 20 giorni. Anche se i partiti puntano a chiudere subito, colmando le caselle vuote. Per il Psd’Az il nome di Debora Asoni circola con sempre maggior insistenza, con contatti istituzionali a suffragare l’ipotesi di una candidatura dell’avvocatessa di Arzana. Potrebbe arrivare da Arzana anche il candidato a sostegno di Renato Soru: Andrea Sumas, professione farmacista. In Fratelli d’Italia quotazioni al rialzo per l’ex assessore regionale ai Trasporti, Giorgio Todde, ex Lega, con Simona Demurtas, al quarto mandato di fila da amministratore comunale a Jerzu, a coprire la quota rosa. Nel segno della continuità Forza Italia, almeno sul nome femminile.

Elisabetta Piroddi, sempre di Jerzu, che nel 2019 aveva incassato 875 preferenze, è in costante contatto con diversi esponenti del territorio per chiudere il cerchio e individuare il nome del candidato azzurro. Che non sarà Franco Tegas, il suo partner di lista alle ultime regionali in cui l’allora sindaco di Talana aveva ottenuto 1.850 preferenze. È un rebus il nome della candidata del Pd, l’8 gennaio la direzione regionale ufficializzerà il nome di Salvatore Corrias, consigliere regionale uscente. Una via porterebbe a Lorena Urrai, psicoterapeuta di Villagrande e consigliera di parità della Provincia di Nuoro. (ro. se.)

